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Merih Demiral oyundan atıldı Barcelona Juventus'u rahat geçti

Merih Demiral'ın kırmızı kart gördüğü gecede Barcelona, İtalya'dan 3 puanla dönmesini bildi. Maçta Juventus'un İspanyol forveti Alvaro Morata'nın attığı 3 gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

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İtalya'daki karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 14'te Ousmane Dembele ve 90+1'de Lionel Messi (penaltı) kaydetti.

Juventus'ta maça 11'de başlayan milli futbolcu Merih Demiral, 85'te çift sarı karttan atıldı. Maçta Juventus'un İspanyol forveti Alvaro Morata'nın attığı 3 gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

İtalyan medyasında ise takımını 10 kişi bırakan Merih'le ilgili eleştiriler yer aldı. İşte o ifadeler; 
La Gazettea dello Sport: Demiral çok mücadele etti ve sonunda 2 sarı karttan atıldı.
Corriere dello Sport: Merih 5 dakika kala atıldı, Messi farkı 2 yaptı.
Calcio Mercato: Demiral için durum kişilik probleminden çok, coşku fazlalığı olarak adlandırılabilir. Çelik gibi bir savunma hedefi olan Juventus gibi bir takımda hem de rakip yarı sahada kırmızı kart görmek Merih için kabul edilemezdi.
Footbal İtalia: Kulusevski ve Merih Demiral, Barça karşısında tanınmaz haldeydi. Merih maçın başından itibaren topu Messi'ye verdi. Yaptığı 2 sert faul sonucunda da kırmızı kart gördü.

Cristiano Ronaldo, kadroda yer almadı
Juventus'ta corona virüs testi üçüncü kez pozitif çıkan Cristiano Ronaldo, kadroda yer almadı. Bu sonuçla Barcelona puanını 6'ya çıkardı. Juventus ise 3 puanda kaldı.

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği E Grubu maçında Sevilla, sahasında Rennes'i 1-0 yendi.

İkinci hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:
Krasnodar (Rusya) - Chelsea (İngiltere): 0-4
Sevilla (İspanya) - Rennes (Fransa): 1-0

F Grubu:
Club Brugge (Belçika) - Lazio (İtalya): 1-1
Borussia Dortmund (Almanya) - Zenit (Rusya): 2-0

G Grubu:
Ferencvaros (Macaristan) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-2
Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya): 0-2

H Grubu:
Medipol Başakşehir - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-2
Manchester United (İngiltere) - Leipzig (Almanya): 5-0

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