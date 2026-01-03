BIST 11.498
Merih Demiral, Al Ahli'nin kazandığı maçta galibiyet golünü attı

Milli futbolcu Merih Demiral, Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Ahli'nin Al Nassr'ı 3-2 yendiği karşılaşmada takımının galibiyet golünü kaydetti.

Ligin 13. haftasında oynanan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Al Nassr, deplasmanda Al Ahli ile karşı karşıya geldi.

Al Ahli, Ivan Toney'nin 7 ve 20. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçerken Al Nassr, Abdulelah Al Amri'nin 31 ve 44. dakikalardaki golleriyle 2-2 eşitliği yakaladı ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı.

Maçın 55. dakikasında Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, attığı kafa golüyle takımını 3-2 öne geçirdi ve müsabaka da bu skorla sona erdi.

Al Nassr takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, maçın tamamında sahada yer aldı.

Al Ahli'de Ali Majrashi 90+6'ncı, Al Nassr'da ise Nawaf Boushal 90+9'uncu dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Al Nassr, 31 puanda kaldı. Al Ahli ise puanını 25'e yükseltti.

