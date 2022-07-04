Meriç Erkan'ın o itirafı Ahu Tuğba'yı çıldırttı! "Hakkımı helal etmiyorum... "

Erkan "Ben aradığımı buldum. Yatırımım ahirete" diyen Erkan, o dönem yaşadığı hayatla ilgili olarak "Böyle yaparsam reyting getiriyor, her şey yolunda. O ortamda öyle gidiyordu, bambaşka bir pencereden bakınca olay bambaşka oluyor. Öldüğüm adı düşünemiyorum, dans ederken hoş değil. Ahu Tuğba'yla program bu binadaydı. O dönem görevim insan eğlendirmekti..." dedi.