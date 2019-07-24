Merhamet'in çocuk oyuncusu Elif Ceren Balıkçı'nın son halini görünce çok şaşıracaksınız!
2013 Yılında yayınlanan döneminin reyting rekortmeni dizisi Merhamet'in çocuk oyuncusu, başrol Özgü Namal'ın çocukluğunu canlandıran Elif Ceren Balıkçı'nın şimdiki hali herkesi şaşırttı.
2013 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Özgü Namal, Burçin Terzioğlu ve İbrahim Çelikkol gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Merhamet dizisi, buruk hikayesiyle her bölümünde seyirciyi gözyaşlarına boğmayı başarıyordu.
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O dönem dizide Özgü Namal'ın küçüklüğünü canlandıran Elif Ceren Balıkçı, başarılı oyunculuğuyla göz dolduruyor, seyirciyi ekrana kilitliyordu. Küçük yaşlardan beri ekranlarda olan Elif Ceren Balıkçı'nın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.
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Instagram'da oldukça aktif olduğu gözlenen Balıkçı'nın yeni tarzı, güzel oyuncuyu adeta tanınmaz hale getirdi.
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İşte bir döneme damga vuran Elif Ceren Balıkçı'nın son hali...
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