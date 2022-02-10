'Merhaba abla' dedi ardından kadının bacağına iki el ateş etti

Beşiktaş’ta ceza hukuku avukatı bir kadın, yaşadığı binanın kapısından evine gireceği esnada “Merhaba abla” diyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

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Beşiktaş Levazım’da geçtiğimiz ay saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, ceza hukuku avukatı Nur Peker, akşamüstü evine girmek için yaşadığı binanın önüne geldi. O esnada kadını takip eden silahlı bir şahıs, yanına gelerek “Merhaba abla” dedi. Şahıs ardından silahını çekerek kadının bacağına 2 el ateş etti.

Genç avukatın hayati tehlikesi yok

Olayın ardından bacağında isabet eden kurşunla yaralanan Peker yere düşerken, saldırgan ise koşarak olay yerinden kaçtı. Kadının çığlıklarını duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Tedavisi tamamlanan avukat Peker ilk ifadesinde kendisini vuran kişiyi tanımadığını söyleyerek, "Şüphelendiğim birkaç kişi var ancak sağlık durumum nedeniyle kafamı tam olarak toplayamıyorum" dediği öğrenildi.

“Kurtarın, imdat” gibi şeyler duydum

Olayla ilgili konuşan bir kadın, “Ben evdeyken 2 el silah sesi duydum. Önce yukarıdan geldiğini düşündüm ve 10 saniye sonra falan ‘kurtarın, imdat’ gibi şeyler duydum. Dairenin kapısını aç dedim aşağıdayım dedi. Kim olduğunu bilmiyordum havalandırma boşluğundan seslendim. Aşağı inip baktığımda komşumuz olduğunu gördüm, yerde yatıyordu. Onun anlatmasına göre iki el ateş edilmiş. İlki ile ikincisi arasında 5-6 saniye kadar süre vardı. Onun anlattığına göre bir adam ona yaklaşmış ‘merhaba abla’ demiş o da merhaba demiş sonra adam silahını göstermiş. Sonra ateş etmiş, 5-6 saniye daha bekleyip bir daha ateş etmiş. Sonra da adam buradan yürüyerek gitmiş. Komşumuz bacağından yaralanmış ama sıyırmış mermi. Kendisi ceza avukatı, ateş eden adamı tanımadığını söyledi ben de kim olduğunu bilmiyorum. Bilinci gayet açıktı mermi zaten sıyırmış. Sonra buraya polisler ve sağlık görevlileri geldi. Boş kovanlar toplandı. Yaralı da hastaneye götürüldü” dedi.

Beşiktaş polisi saldırganı yakaladı

Öte yandan polis ekipleri ise kadının ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden şahsın eşkalini belirleyen polis ekipleri ardından da kimliğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda saldırgan Canip K. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Saldırgan tutuklandı

Gözaltına alınan saldırgan Canip K., avukat Nur Peker'i tanımadığını, güvenlik kamera görüntülerindeki saldırganın da kendisi olmadığını iddia etti. İfadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Canip K. tutuklanırken, olay yerinde olan Barış H.’nin de firari olduğu öğrenildi. Saldırının sebebiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.