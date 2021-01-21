Merdivenaltı rezalet! Koronalı botoks partisinde dudağından oluyordu

Adını bile bilmiyorum

Mağdur kadın, "Önce bir krem sürdüler dudağıma üstünü streçle kapladılar, yarım saat sonra beni odaya çağırdılar, doktor dedikleri kişi Türkçe bilmiyordu yardımcısı çeviri yapıyordu, bir serum poşetinden iğneye bir şey enjekte etti, sonra bir kutudan bir şey enjekte etti sonra o malzemeyi dudağıma enjekte etti. Daha önce de dolgu yaptırmıştım doktorda, o zaman farklı hijyenik bir ortamda ve bir tek bana yapmışlardı. O zaman hiç sorun yaşamamıştım. İlk aşamada da dudağım şişti, ancak 1,5 saat sonra dudağım daha çok şişti ve dudağımın sütündeki damarlar morarmaya başladı, morartı ve şişlikler büyümeye başladı" dedi.