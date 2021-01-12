Mercedes-Benz'te bomba yenilikler olacak! Satış rakamları açıklandı
Mercedes-Benz, Premium Binek Otomobil ve Hafif Ticari Araç satışı toplamında 20 bin 792 adede ulaştı. Premium binek otomobilde 15 bin 617 adet satış gerçekleştiren Mercedes, hafif ticari araçlarda ise 5 bin 175 adet satış rakamına ulaştı.
Daimler AG’nin küresel değişim stratejisi doğrultusunda 2020 yılının başında kurulan Mercedes-Benz Otomotiv Tic. Ve Hiz. A.Ş., Mercedes-Benz’in Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar faaliyetlerine ek olarak Daimler’ın Küresel IT Çözümleri Merkezi’ni bünyesinde barındırıyor.
2020 yılında marka, Premium otomobil segmentinde GLB, GLA, E-Serisi Sedan, E-Serisi Coupé, E-Serisi Cabriolet, S-Serisi Sedan ve EQC gibi çok sayıda yeni modelin Türkiye’de satışına başladı. Marka Hafif Ticari Araçlar ise 2020 yılında Vito’nun satışına başlarken, Sprinter’ın da katkısıyla bu yıl da yolcu taşımacılığında önemli ölçüdeki pazar payını korumuş oldu.
"Mercedes-EQ markamız ile elektrikli araç portföyümüzü genişletmeye hazırlanıyoruz"
2020 yılını değerlendiren Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, şöyle konuştu: 2020 yılını, 15 bin 617 adet satışla kapatarak 2019 yılına göre yüzde 58 artış yakalayarak toplam pazardan aldığımız payı geliştirdik.
Mart ayından itibaren Türkiye’de etkilerini gösteren pandemi koşullarına rağmen yeni model tanıtımlarımızı aralıksız sürdürdük ve dijitalleşme alanında markamız adına oldukça önemli yeniliklere imza attık. Bu konuda sektörün en başarılısı olduğuna inandığımız bayi ağımız ve marka tutkunu çalışanlarımız en önemli destekçilerimiz oldu.