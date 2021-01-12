Mercedes-Benz'te bomba yenilikler olacak! Satış rakamları açıklandı

2020 yılında marka, Premium otomobil segmentinde GLB, GLA, E-Serisi Sedan, E-Serisi Coupé, E-Serisi Cabriolet, S-Serisi Sedan ve EQC gibi çok sayıda yeni modelin Türkiye’de satışına başladı. Marka Hafif Ticari Araçlar ise 2020 yılında Vito’nun satışına başlarken, Sprinter’ın da katkısıyla bu yıl da yolcu taşımacılığında önemli ölçüdeki pazar payını korumuş oldu.