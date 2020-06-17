Meral Kaplan'ın çocuk kaçırma suçundan şikayetçi olduğu eski eşinden kötü haber

9 sene önce iş adamı Erhan Kanioğlu ile evlenen Meral Kaplan 2015 yılında kızları Ela'yı kucağına aldı. Geçtiğimiz sene şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan çift, bu sefer de çocuklarının velayetiyle ilgili bir konu yüzünden davalık oldu.