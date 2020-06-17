Meral Kaplan'ın çocuk kaçırma suçundan şikayetçi olduğu eski eşinden kötü haber
Meral Kaplan boşanma aşamasındaki eşi Erkan Kanioğlu'nun kızlarını götürüp teslim etmemesi gereken zamanda geri getirmediği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Savcılı gerekçeyi sundu, dosyayı kapattı.
9 sene önce iş adamı Erhan Kanioğlu ile evlenen Meral Kaplan 2015 yılında kızları Ela'yı kucağına aldı. Geçtiğimiz sene şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan çift, bu sefer de çocuklarının velayetiyle ilgili bir konu yüzünden davalık oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre, oyuncu Meral Kaplan geçtiğimiz 29 Ekim haftasında savcılığa başvurarak Erkan Kanioğlu'dan şikayetçi oldu.
Kaplan şikayet dilekçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin kızını mahkeme kararına göre her ayın birinci ve üçüncü hafta sonu çocuğu göreceğine dair karar olduğunu, 26 Ekim günü Kanioğlu'nun eve götürerek çocuğuyla birlikte vakit geçireceğini, aynı günün akşam saatlerinde geri bırakacağını söylediği için Ela'yı alıp götürdüğünü kaydetti.
Dilekçede, akşam olmasına rağmen çocuğu getirmediğini ileri süren Kaplan, "Ben de iş ortağını aradım. Yarın kızımı getireceğini söyledi.