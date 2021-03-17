Meral Kaplan eşi Erhan Kanioğlu'nun iş yerini bastı tırnaklarıyla saldırdı polis kurtardı

Uzun bir süredir çekişmeli boşanma sürecinde olan ikili, son olarak kızlarının velayeti nedeniyle davalık olmuştu ki yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, Kaplan, geçen yıl, 31 Ağustos tarihinde eşinin çalıştığı Beşiktaş'taki iş yerine gitti.