Meral Kaplan eşi Erhan Kanioğlu'nun iş yerini bastı tırnaklarıyla saldırdı polis kurtardı
Meral Kaplan ve Erhan Kanioğlu'nun çekişmeli boşanma sürecine yeni bir kavga daha eklendi. Kaplan, Kanioğlu'nun ofisini basıp, saldırdı.
2018 yılında kendisini 4 defa aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan Meral Kaplan, henüz Erhan Kanioğlu'ndan boşanamadı. 2011 yılında evlenen ikili, 2015 yılında da kızları Ela'yı kucaklarına almış fakat ikilinin evliliklerinde kara bulutlar dolaşmış, Kanioğlu, Kaplan'ı birçok kez aldatmıştı.
Uzun bir süredir çekişmeli boşanma sürecinde olan ikili, son olarak kızlarının velayeti nedeniyle davalık olmuştu ki yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, Kaplan, geçen yıl, 31 Ağustos tarihinde eşinin çalıştığı Beşiktaş'taki iş yerine gitti.
Çift burada aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı tartışmaya başladı.
Yaşanan tartışma esnasında Meral Kaplan, eşini "... onun bunun çocuğu, seni bitiririm" diye tehdit etti, ardından da saldırdı.