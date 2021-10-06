Meral hanım Başbakan olacakmış!..

Muhalefetin parlamenter sisteme dönüş vaadi de

Meral Akşener’in ” Başbakanlığa adayım” açıklaması da olmayacak duaya “AMİN” demek gibi bir şey!..



Muhalefetin kazanması halinde “Nasıl olacak bu parlamenter sisteme dönüş?” sorusu altında ülkeyi bir iktidar krizi bekleyeceği aşikar!..



Neden mi?



Anlatalım!...



***



Genel seçimler Temmuz 2023’te.

Yaklaşık 650 gün sonra…

İlk aşamada Cumhurbaşkanı adayın kazanmalı, farazi kazandı.



İkinci aşamada yeniden parlamenter sisteme dönüş için Anayasa değişikliğini yapman için 400 veya 360 milletvekili sayısına ihtiyacın olacak.

Farazi 360 milletvekili sayısını ittifak ortaklarınla birlikte buldun.



Referanduma gitmen gerekecek.

Referandumdan farazi sistem değişikliğine halktan onay aldın.



Bitti mi?



Hayır.



Cumhurbaşkanlığı makamı ile TBMM feshini halletmen gerekiyor.

Onu da hallettin.



Haydi seçime diyeceksin…

Seçime gittin, 1. parti olman gerek, aksi takdirde Başbakanlık yalan olur.

Millet teveccüh etti, 1. parti oldun.

Çoğunluğun ne yazık ki yok!

Haydi koalisyon ortağı aramaya.

Bir curcuna, bir curcuna.



Koalisyon da tamam, koltuğa oturdun.



Bu hikâye en az iki yıl sürer en iyimser tahminle.



Rakamla 730 gün + 663 gün = 1393 gün sonra o koltuktasın…





***

İşte "Ben Başbakan olacağım" demenin yolu bu!..

Hadi kolay gelsin!..



Dedim ya Nasrettin Hoca aklıma geldi…



Hocanın meşhur ‘Göle Maya Çalmak’ fıkrası gibi bir şey Meral Hanım’ın “Ben Başbakan olacağım düşün peşime” demesi…



Bilirsiniz o fıkrayı..



“Günlerden bir gün Nasrettin Hoca eline yoğurt mayası bakracını alıp göle doğru yola koyulmuş.

Gölün etrafında piknik yapan köylüler Hoca'ya dikkat kesilmişler.

Hoca Nasrettin başlamış yoğurt mayasını göle kaşık kaşık çalmaya:

Köyüler şaşkınlıkla izlerken, içlerinden biri Hoca'nın yanına varmış.



– Hayırdır Hocam? Ne yapıyorsun böyle diye sormuş.

– Göle yoğurt mayası çalıyorum, demiş.

– İlahi, hocam, hiç göle maya çalmakla göl maya tutar mı?

– Hoca Nasrettin O nüktedan cevaplarından birini daha vermiş;

– Ya tutarsa…”

***

Nasrettin Hoca, bu davranışıyla yaşadığı toplumda olmadık işlerle uğraşan, boş hevesler peşinde koşan kişilere ders vermek istemiştir.

Meral Hanımın Başbakanlık umududa işte böyle bir şey!..

Diyeceğim şu ki …



2023 seçimlerini Millet İttifakı’nın kazanması, demek Türkiye’nin bir büyük iktidar kaosu yaşaması demek!

Bu kaos 5 ay içinde erken seçim demek!..

Düşünün Türkiye'nin içine düşeceği sistem krizini!..



Millet İttifakı bu kafa ile umut değil kaos yolculuğu çıkmış. Bu zihniyetin iktidar olması demek Türk Milletinin büyük bir pişmanlıkla bugünleri mumla araması demek olacaktır!..

Diyeceğim şu ki büyük bir hayal gören her kafadan ayrı sesin çıktığı, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için anlaşıldı ki Biden’ den mesaj bekleyen

HDP ile kol kola giren bir CHP var..

İYİ Parti’nin ise Başbakanlık hayali ile kendini auta atmasını “ Karamanın koyunu sonra çıkar oyunu” olarak yorumlamak gerek!..

İYİ Parti'nin etkin ve yetkin Koray Aydın, Cihan Paçacı, Musavat Dervişoğlu, Yavuz Ağıralioğlu gibi Devlet Bahçeli'ye büyük saygı duyan, bugüne kadar en küçük saygısızlıkları olmayan eski dava arkadaşlarının Meral hanımın bu kararından sonra son süreçte Cumhur ittifakı ile birlikte hareket etme kararı alması sürpriz olmaz!..

HDP'li bir iktidar ortaklığını kabul etmeleri bütün siyasi kimliklerini çöpe atmak olur ki torunlarına böyle bir miras bırakmazlar diye düşünüyorum..



***

Peki HDP oyununu da gören bu millet ne yapar!..

İktidara küskün olanların daha şimdiden “Bu ülke bu maceraperest muhalefetin eline bırakılmaz “ sesi yükselmeye başladı..

Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan milleti biraz ekonomik olarak rahatlatırsa Cumhur ittifakı karşısında muhalefetin hiçbir şansı olmaz!..

Bu gerçeği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ında görerek son dönemeçte önemli hamleler yapacağını söylemek zor değil!..



Çok güzel bir söz var..



Denir ki



“Vazgeçmek de mümkündü ama vazgeçmek ne mümkündü...”



Anlaşılıyor ki;



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tartışmasız liderliğinden , Devlet Bahçeli'nin örnek devlet adamlığı duruşundan vazgeçmek ne mümkün!..









