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İYİ PARTİ

Meral Alkeşer'den Bülent Arınç açıklaması

Habertürk'te Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, "Bülent Arınç'ın konuşmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde olduğuna inanıyorum. Fakat ipin ucu kaçmış, öngörülenlerin dışında şeyler gerçekleşmiş olabilir" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Akşener, Bülent Arınç'ın yaptığı çıkışlar ve sonrasında yaşanan gelişmeler hakkında, "Adalet Bakanı'nın hukuk ve adaletle ilgili reform yapılacağını söyledi uzunca bir açıklaması var. Onun üzerine; sayın Erdoğan, bu dile destek verdi ve arkasından ekonomiye dahil reformların yapılacağını söyledi. Böyle deyince doğal olarak bir makas değişikliği oluyor mu diye baktık. Alaattin Çakıcı, sayın Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti, hakaret etti. Orada sus pus olundu. Yönetici kitlesi durdu. Arkasından sayın Bahçeli, Çakıcı'nın dava arkadaşı olduğunu söyledi. Bunun üzerine; CHP müracaat etti, Çakıcı için suç duyurusunda bulundu ve soruşturma açıldı. Kimimiz dövüldü, kimimiz sövüldü. Yıllardır siyasetçiler bu tür şeylerle karşılaşılır. Ama ilk defa bir siyasetçiye yapılan hakarette bir başka siyasetçi onun yanında durdu. Bu tehdit, Abdulhamit Gül üzerinden, 'Yapamazsın kardeşim reformu' demektir. Arkasından Arınç çıktı. AK Parti'nin kuruluş aşamasında önemli 7 kişiden biriyim. Sayın Arınç, sayın İhsan Arslan, Abdüllatif Bey, Abdullah Bey... Hepsini sayarım. Bu arkadaşların hiçbiri sayın Erdoğan'ın bilgisi olmadan kendi kafalarına göre davranamazlar.

"Arınç'ın konuşmasının Erdoğan'ın bilgisi dahilinde olduğuna inanıyorum"

Bülent Bey'in konuşmasının Tayyip Bey'in bilgisi dahilinde olduğunu öngörüyorum. Sayın Cemil Çiçek de katıldı. Her söylediğini aşırı dikkate alırım. Kendisinde devlet ciddiyeti, siyasi ciddiyet ve vicdan vardır. Cemil Bey de tövbe edilmesi gerektiğini, ahlak üzerinden yürüdü. Sayın Arınç'ınkinden çok daha önemliydi. Orada çok daha vahim bir mesele vardı. Üç gün beklendi. Araştırma yapıldı, geriye bildirimler doğru çıkmadı, sonuç itibariyle sayın Erdoğan rencide oldu. 2010 yılında herkesin açılım mutluluğundan ağladığı dönemde demiştim ki: "Sayın Erdoğan bunu ölçer biçer, getirisi ile götürüsü arasında fark varsa açılım olur saçılım." Dolmabahçe'de yapılan toplantının başında söylediği başka bir gün sonra söylediği başka. 28 Şubat 2015 tarihinde açılım oldu saçılım. O açılım işinde bulunan sayın Efkan Ala şu anda nerede? Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Belki iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem için masa kurulması düşünülürken; üç gün sonra sayın Kılıçdaroğlu'na hakareti de koyarsa sayın Erdoğan rencide oldu" ifadelerini kullandı.

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