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Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde Giresun'da gözaltına alındı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, Giresun'da gözaltına alındı. İde, gözaltının gerekçesinin 5 yıl önceki bir yazısı olduğunu söyledi.

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Yeniçağ yazarı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, 2015 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle hakkında açılmış olan dava kapsamında Giresun'da gözaltına alındı. İde, haberi sosyal medya hesabından bizzat duyurdu.

Gözaltına alınmasını sosyal medya hesabından duyuran İde, "Hakikaten ayıp oluyor" diye yazdı.

Yeniçağ Gazetesi'nde "Ters Açı" adıyla köşe yazan ve KRT televizyonunda program yapan İde, kişisel Twittet hesabından, "2015'teki bir yazı. 2018'de açılmış dava. Ve Genel Başkan'ın programı için geldiğim Giresun'da, otelden GÖZALTI. Yer belli, yurt belli, ekrandan-gazeteden göz önündesiniz, ama ARANIYORSUNUZ.. Olsun ! Polis de bizim, savcı da:) Ama hakikaten ayıp oluyor" diye belirtti.

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