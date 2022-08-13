Meral Akşener'i sokak köpeği ısırdı! Kuduz aşısı yapılan Akşener ziyaretlerini sürdürüyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçen Hafta yaptığı Bilecik ziyaretleri sırasında bir sokak köpeği tarafından ısırıldığı ortaya çıktı. Sağlık ekipleri tarafından hemen kuduz aşısı yapılan Akşener, gezisine ara vermeden devam etti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ocak 2020 yılından bu yana Türkiye'yi il il, ilçe ilçe gezmeye devam ediyor. Geçen hafta Bilecik’in Pazaryeri, Söğüt ve Gölpazarı ilçelerinde esnaf ziyareti gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener‘in başına talihsiz bir olay geldiği ortaya çıktı.

Meral Akşener'i Bilecik ziyareti sırasında sokak köpeği ısırdığı ortaya çıktı. Odatv'nin haberine göre, zor anlar yaşayan Akşener’e sağlık ekipleri tarafından hemen iğne yapıldı. Sokak köpeği tarafından ısırılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ziyaretlerine ara vermedi.

Akşener Temmuz ayında da koronavirüse yakalanmıştı

Akşener, Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret etti. Türkiye önemli bir seçime doğru giderken kent programlarına, esnaf ziyaretlerine ve “Gençler için Gençlerle Beraber” programlarına ağırlık veren Akşener Temmuz ayında da koronavirüse yakalanmıştı.

Meral Akşener’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken esnaf ziyaretleri kaldığı yerden devam ediyor.