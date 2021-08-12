Meral Akşener’e yapılan kıyaklar
Ekrem İmamoğlu ile ilgili yapılan haberleri hatırlıyor musunuz?
- Tokat gibi cevap.
- Sana oy moy yok.
- Ne işin var senin CHP’de?
- Tayyip için ölürüm dedi İmamoğlu mosmor oldu.
ahaber başta olmak üzere iktidar medyasına bu haberleri özellikle servis eden Murat Ongun’du. Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı açıklandığında Binali Yıldırım’la arasında 16 puan fark vardı. Murat Ongun’un bu hamlesi 16 puan farkını kapatmakla kalmadı, İmamoğlu’nun yarışı önde bitirmesini sağladı.
Yani…
Ekrem İmamoğlu’nun aleyhine yapılan her haber onu belediye başkanlığına biraz daha yaklaştırdı.
Sonuç malum
Meral Akşener’in de yanında Murat İde var. O da adaşıyla aynı yolu izliyor. Akşener’i yönlendiriyor, yönetiyor. Akşener’in vatandaşla polemik yaşaması da onun fikri.
Sonuç ortada…
İktidar medyası hemen her gün Akşener aleyhine yeni bir haber yapıyor.
Sanılıyor ki bu görüntüler, yaşanan polemikler Akşener’e zarar veriyor. Hayır tabii ki, Akşener’in meydanlarda yaşadıkları, yol su elektrik olarak kendisine dönüyor, dönecek.
Ben şimdiden uyarayım da…
Arkadaşlar yine çok bilmiş olsunlar!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun aradığı cumhurbaşkanı adayı
Hilmi Daşdemir bir iddia attı ortaya:
- CHP Mehmet Şimşek’e Cumhurbaşkanı adaylığı teklifi yapmış.
CHP’ye sordular…
Faik Öztrak “yok” dedi.
Hilmi Daşdemir bu iddiayı arkadaş olduğu bir CHP’liye dayandırıyor ama, şu ana kadar bu haber doğrulanmadı. Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet bugünkü yazısında Mehmet Şimşek’e yakın isimlerle konuştuğunu yazmış.
O da “yok böyle bir şey” diyor özetle.
Mehmet Acet yazısını, “Mehmet Şimşek’e teklif gelse bile, kabul göreceğini sanmıyorum” sözleriyle bitirmiş.
Haklı!
Çünkü…
Şimşek sadece siyasete arkasını döndü.
Erdoğan’a, ya da AK Parti’ye değil.
Ali Babacan’ın teklifine bu yüzden “hayır” demişti.
Mehmet Şimşek’in ismi durup dururken ortaya niye atıldı peki?
Kemal Kılıçdaroğlu’nun gözü hep dışarıda da ondan.
Kendi adaylığı konuşuluyor olsa da…
Kılıçdaroğlu seçilecek bir isim arıyor, arayamaya devam edecek.
Merkez sağdan ve Kürtler’den oy alacak bir isim.
Kemal Bey’in kafasında kurguladığı isme uyan tek kişi var; O da Ekrem İmamoğlu. Lakin, Kemal Kılıçdaroğlu da biliyor ki, İmamoğlu gelirse istediği gibi “sembolik” bir cumhurbaşkanı olmayacak. Yetkilerini devretmeyecek, başkanlık sisteminden vazgeçmeyecek. O yüzden, “sen kenara çekil” deme gereği duydu.
O yüzden bir dönem daha tezini ortaya attı.
Kılıçdaroğlu, 2023 yılında yapılacak seçimlerde CHP’deki koltuğunu da kaptırmamak için, muhafazakar Kürtler’in sevdiği, AK Parti’den oy tırtıklayacak bir isim hayal ediyor. O isim cumhurbaşkanı olacak, bir süre sonre sembolik olmayı kabul edecek ve Kemal Kılıçdaroğlu da CHP’deki saltanatını devam ettirecek.
Mesele budur.