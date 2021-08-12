Meral Akşener’e yapılan kıyaklar

Hilmi Daşdemir bir iddia attı ortaya:

- CHP Mehmet Şimşek’e Cumhurbaşkanı adaylığı teklifi yapmış.

CHP’ye sordular…

Faik Öztrak “yok” dedi.

Hilmi Daşdemir bu iddiayı arkadaş olduğu bir CHP’liye dayandırıyor ama, şu ana kadar bu haber doğrulanmadı. Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet bugünkü yazısında Mehmet Şimşek’e yakın isimlerle konuştuğunu yazmış.

O da “yok böyle bir şey” diyor özetle.

Mehmet Acet yazısını, “Mehmet Şimşek’e teklif gelse bile, kabul göreceğini sanmıyorum” sözleriyle bitirmiş.

Haklı!

Çünkü…

Şimşek sadece siyasete arkasını döndü.

Erdoğan’a, ya da AK Parti’ye değil.

Ali Babacan’ın teklifine bu yüzden “hayır” demişti.



Mehmet Şimşek’in ismi durup dururken ortaya niye atıldı peki?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun gözü hep dışarıda da ondan.

Kendi adaylığı konuşuluyor olsa da…

Kılıçdaroğlu seçilecek bir isim arıyor, arayamaya devam edecek.

Merkez sağdan ve Kürtler’den oy alacak bir isim.



Kemal Bey’in kafasında kurguladığı isme uyan tek kişi var; O da Ekrem İmamoğlu. Lakin, Kemal Kılıçdaroğlu da biliyor ki, İmamoğlu gelirse istediği gibi “sembolik” bir cumhurbaşkanı olmayacak. Yetkilerini devretmeyecek, başkanlık sisteminden vazgeçmeyecek. O yüzden, “sen kenara çekil” deme gereği duydu.

O yüzden bir dönem daha tezini ortaya attı.

Kılıçdaroğlu, 2023 yılında yapılacak seçimlerde CHP’deki koltuğunu da kaptırmamak için, muhafazakar Kürtler’in sevdiği, AK Parti’den oy tırtıklayacak bir isim hayal ediyor. O isim cumhurbaşkanı olacak, bir süre sonre sembolik olmayı kabul edecek ve Kemal Kılıçdaroğlu da CHP’deki saltanatını devam ettirecek.

Mesele budur.