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POLİTİKA

Meral Akşener'e Bingöl ziyaretinde tepki Lütfü Türkkan boynuna sarılıp küfür etti

Anadolu Ajansı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl ziyaretinde şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi tarafından protesto edildi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfrettiği iddia edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle kente gelen Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Saat kulesi önünde halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Akşener, sorun ve taleplerini dinlediği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Akşener'e tepki

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfretti.

Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

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