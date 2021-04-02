BIST 1.430
DOLAR 8,16
EURO 9,62
ALTIN 455,33
HABER /  POLİTİKA
ADV Hesabını bilenler bu fırsatı kaçırmaz
ADV Qua Granite halka arz oluyor

Meral Akşener'den"üçüncü ittifak arayışı" iddiasına cevap! 'O tuzağa düşmeyeceğiz'

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı dışında üçüncü bir ittifak arayışı içinde oldukları iddiası için net konuştu. Akşener, "Siyasi partilerin ilan etmediği her şeyi karşı taraf konuşuyor. Bunun için biz de o tuzağa düşmeyeceğiz" dedi.

Abone ol

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde AK Parti üyeliğinden istifa ederek partisine üye olan Lütfü Yılmaz'ı iş yerinde ziyaret etti. Akşener, ilçe ilçe esnaf ziyareti yaptığı bir dönemde kendisine bu iş yerinden davet geldiğini belirterek, "Dün ben beni ziyaret eden bir kardeşimin işletmesine gelmiştim bugün de bir mensubumu ziyarete geldim. Dün misafir olarak gelmiştim, bugün mekanımıza geldim" dedi.

"Hayırlı olacağını düşünmüyorum"

Akşener, güvenlik soruşturması oylamasının yenilenmesi kararıyla ilgili "Bu gittikçe normali kanırtma hali. Türkiye'de norm dediğimiz şey, sürekli olarak ortadan kaldırılıyor. Bu defaki kanırtarak yapılan bir iş. Bunun neticesini, ben kendilerine hayırlı olacağını düşünmüyorum. Sayın Şentop bir hukuk profesörü zaten. İstanbul Sözleşmesiyle ilgili Sayın Erdoğan'ın söylediği söze bir tüy dikti. 'Montre'den de çıkabiliriz' canı isterse" ifadesini kullandı.

"3'üncü bir ittifak arayışı yok"

Akşener, '3'üncü bir ittifak arayışından bahsediliyor. Bu konuda bir çalışma var mı?' sorusu üzerine, "Şu anda seçime yönelik bir çalışma yok. Herhangi bir şey yok. Herkes bir şey söylüyor. Ana konuları konuşmak bu ülkede çok pahalı oldu; açlığı, işsizliği, kayırmacılığı, esnafın halini konuşmak zor. Biz burada direniyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Siyasi partilerin ilan etmediği her şeyi karşı taraf konuşuyor. Bunun için biz de o tuzağa düşmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bilim insanlarından korkutan uyarı: Bazı maskelerde 'ölümcül' kimyasal izleri bulundu
Sezen Ünlü'nün sadece göz retinası bağışlanabildi! Diğer bütün organları parçalanmış
Terör yandaşlarına basın kartı mı verilecek?
Ankara'da FETÖ bahanesi ile dolandırıcılık! Evini sattırıp parasını alıp kaçtılar
Savaş için tansiyon giderek yükseliyor! Rusya'dan ABD'ye rest 'Ukrayna'ya asker gönderirseniz...'
Dünyada bir ilk! Irak’ta 3 penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi
Samun'da 5 lira için bıçakladı 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 'koronavirüs flütle yayıldı' iddiasına yalanlama
Tokat'ta şehit yakınları 50 ailenin bakkal borcunu kapattı
Çin’in Sinovac firması yıllık Kovid-19 aşısı üretim kapasitesini 2 milyar doza çıkardı
Yorumlar 5 yorum