Meral Akşener'den 'Kürdistan' savunması! Kadınlar yerine Taliban kafasını dinlediler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında gündemi değerlendiriyor. Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesiyle ilgili muhalefet dozunu biraz daha artırdı ve iktidara yönelik eleştirilerini sertleştirdi... Akşener, karşısında 'Kürdistan' diyen kişiye sessiz kaldığı eleştirilerine de sert çıktı...

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin TBMM grup toplantısında gündemi değerlendiriyor. Akşener, konuşmasına başlamadan önce İYİ Parti'ye geçen isimlere rozet taktı. Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Türkiye'de kadın olmanın zor olduğu günlerden geçiyoruz. Bugün bir kadının istediği saatte, istediği yerde olması zor. İstediği işi yapması zor. İstemediği kişiyle evlenmemesi zor.

- Bugün bir kadının hayatta kalması bile artık zor. Ülkemizde her gün başka bir kadın bu zorluklarla mücadele ederken hayatını kaybediyor. Daha geçen hafta Şebnem kardeşimiz öldürüldü.

- Kadın ayrılmak istediğinde saldırıya uğruyor, 'hayır' dediğinde cinayete kurban gidiyor. Çünkü Türkiye'de kadın 'hayır' dediğinde onun iradesini koruyacak olan yok.

- Kadınlar sadece fiziksel değil psikolojik şiddetin de kurbanı oluyor. 'O saatte orada ne işi var, onun psikopat olduğundan haberi yok muydu?' deniliyor.

- Biz bu yüzden bıkmadan usanmadan İstanbul Sözleşmesi Yaşatır diyoruz. İstanbul Sözleşmesi adım adım geliyorum diyen cinayetleri önleyen bir sözleşmedir. Şiddete meyilli olanları toplumdan ayıklayıp, kadınları koruyan bir sözleşmedir.

- Ülkeyi yönetenler hiç utanmadan İstanbul Sözleşmesini yırtıp attılar. Bu ülkenin kadınları yerine birkaç Taliban kafalının aklına uymayı tercih ettiler. 21. yüzyılda Türkiye'yi yöneten şu zihniyete bakar mısınız?

- Ülkemizde bugün kadına şiddetin en büyük dayanağı İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıran sizlersiniz. Kadına şiddet uygulayan ruh hastaları, kadın katilleri sizinle gurur duyuyor olabilir, tacizciler, ahlaksızlar sizinle gurur duyuyor olabilir.

- Şunu bilin ki bu ülkenin kadınları, gençleri sizinle gurur duymuyor. Bizler, bu ülkede azınlık değil çoğunluğuz.

- Ölçmez isterseniz sandık orada. Yetkiyi aldığımızda daha çayım masaya gelmeden İstanbul Sözleşmesi imzalanmış ve en keskin bir şekilde uygulanır olacak.

Gerçeği söyleyen herkes ya yalancı ya terörist ilan ediliyor

- Sayın Erdoğan sarayında 'uçan Türkiye' masallarıyla oyalanırken Türkiye'nin gerçekleri karşısında sesini çıkaran herkes ya yalancı, ya terörist ilan ediliyor. Biz artık bu dümenleri yemiyoruz. Dün 'milletin adamıyım' diyenlerin bugün millete nasıl sırt çevirdiklerini görüyoruz.

Millet bizi çağırıyor onları kaşıntı tutuyor

- Geçen hafta Siirt ve Batman'daydım. Bizim ziyaretlerimizi artık havuz medyası da yakından takip ediyor. AK Parti ve küçük ortağı bizim ziyaretlerimizden rahatsız. Millet bizi çağırıyor onları da kaşıntı tutuyor. Bizim bu ziyaretlerimizi kendilerince baltalamak için her yolu deniyorlar. Gün geliyor para verip slogan attırıyorlar, gün oluyor bizimle konuşan vatandaşlarımıza bile tebelleş oluyorlar. Havuz medyası da bunları çekmek için ortamda hazır bulunuyor.

'Kürdistan' denmesine niye şaşırdınız muhteremler

- Bu sefer değişik bir şey oldu. Siirt'te her zaman ki AK Parti atroksiyonu dışında bu defa bir HDP çalışanı ziyaret ettiğimiz bir esnafa gelip 'Burası Kürdistan' dedi. Birden İçişleri Bakanı ve küçük ortak mensupları feveran etmeye başladı. Nasıl olur da 'Burası Kürdistan' dermiş. Neye şaşırıyorsunuz? Bu kişi bir HDP çalışanı. Biz aylardır ne diyoruz? 'HDP'yi PKK'yı yanında konumlandırıyoruz' diyoruz. HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır diyoruz. Kürdistan söylemi terör örgütünün. Bu durumda bizim için şaşırtıcı bir yanı yok.

Bize iftira atmak için PKK ajandasının reklamını yaptılar

- Cumhur İttifakı mensupları sırf bize saldıracaklar diye PKK'nın ajandasını Türkiye'nin gündemine taşıdılar. Siirt'teki Kürdün gündemi yoksulluk, işsizlikken bunlar onu konuşacaklarına Apo'nun gündemini konuşuyorlar. E mektup kardeşliği var ne yapalım, elbette öyle olacak.

Bahçeli ile Öcalan'ın mektup arkadaşlığını biliyorduk da...

- Batman'daki vatandaşımız geçim derdindeyken bunlar hamaset peşinde koşuyorlar. Kaç gündür PKK'nın söylemini gündeme getiren iktidar mensupları.. İnanamıyorum böyle bir akılsızlığa. Sayın Bahçeli ile Sayın Öcalan arasındaki mektup arkadaşlığını zaten biliyorduk da, sayın Soylu'nun da bu sistemin paydaşı olduğunu bu olayla öğrenmiş olduk.

Akşener'den "Sayın Öcalan" düzeltmesi Konuşmasının ilerleyen bölümünde yaptığı hatanın farkına varan Meral Akşener, "Şimdi demin heyecana konuşurken ben fark etmedim sayın Öcalan demişim, sizden ve milletimden özür dilerim, aklımın ucundan geçmez bebek katiline sayın demek." ifadelerini kullandı.

'Biz bambaşka bir siyasi partiyiz'

- Biz bambaşka bir siyasi partiyiz. Genellikle koptuğunuz bir yapıdan, yeni bir oluşum kurarsanız o koptuğunuz yapıya 24 saat söversiniz, düşmanlık edersiniz. Biz öyle değiliz. Biz bugüne kadar ne sayın Bahçeli'ye ne MHP mensuplarına saygısız, zora düşürecek, hakaret edecek tek bir kelimenin sahibi olmadık.

- Korktuğumuzdan mı hayır sadece bir fikrin temsilcisi olduğu iddia edilen o yapının mensuplarına, fikre duyduğumuzdan saygıdan. Onlar bu saygıyı asla göstermediler. Neseb-i gayri sahih dedi. Analarınıza ne dedi biliyorsunuz. Evim basıldı, korkacağımı zannettiler olmadı. Geçmişte söylenenlerin hiçbirini bugüne kadar hatırlatmadık.

'Kabadayılık yapan tosunlara sesleniyorum: Gelin kafamı kesin'

- Kabadayılık yapan tosunlara burdan sesleniyorum. 2011'i hatırlayın. 2011'de ne yaşandı bu ülkede? Bizzati sayın Bahçeli'ye neler dendi bu ülkeye? O kabadayılığı gösteremeyen, ağzı dili lal olmuşlar doğru ya elinizde bilgisayar vardı. Bugün elinize zülfikar verilmişse buyrun gelin kesin kafamı görelim.

'İçişleri Bakanı dedikodu yapmaz'

- AK Parti'nin havuz medyası verdiğim cevabı yetersiz buldu. İçişleri Bakanı konuşana kadar MHP'den tık yoktu. İçişleri Bakanı konuştu bu arkadaş da sürekli dedikodu yapıyor ha. Laf var icraat ziro!

- İçişleri bakanları dedikodu yapmaz muhterem benim üzerimden makamını muhafaza etmek için atraksiyon yapıyorsun ama seninle ilgilenmiyoruz. İçişleri Bakanı konuştu arkasından bu kişiler ağızlarından çamur akıttılar.

- Hele biri çıkmış kabristanı uygun görmüş. Kabristanı cenabı hak uygun görmüşse seni de vesile kılıyorsa hoş gelişler ola. Ama car car konuşup o kutlu fikrin bu ülkenin kurucu fikrinin yerlerde sürünmesine sebep olmanızı üzüntüyle karşılıyoruz.

'Türk'le Kürt'ün karşı karşıya getirilmesine paydaş olmayacağız

- Verdiğim cevabı yeterince sert bulmamışlar. Vah vah, çok üzüldüm. Onlar istedikleri dümeni çevirsinler biz milletimizle buluşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Biz Siirtlinin Batmanlının derdini konuşmaya devam edeceğiz. Onlar istedikleri hamaseti yapsınlar biz bu memlekette Türk'le Kürt'ün karşı karşıya getirilmesine paydaş olmayacağız.

- AK Parti, küçük ortak ve HDP duyulmasını istemiyor olabilir ama mesela lokanta işleten Siirtli esnaf kardeşim, yağın artan fiyatından bahsediyor.

- Arkadaşların iştahla atladığı malum konunun yaşandığı o dükkanda bulunan taşeron işçisi kardeşim, 'Asgari ücretle çalışıyorum, ailemi geçindiremiyorum. Ben ne yapacağım bu parayı? Biz de insanca yaşamak istiyoruz. 22 yıldır çalışıyorum bir kere tatile çıkamıyorum' diyor. Havuz medyası bu kardeşimin derdini tabii ki yayınlamıyor.

- Sayın Erdoğan ekip arkadaşların hamaset peşindeyken Batmanlı emekli bir kardeşim sana sesleniyor. '1750 lira maaş alıyorum, torunum oldu bir hediye alıp görmeye gidemedim bunu Cumhurbaşkanıma iletiyorum' diyor. Yukarıda Allah var.