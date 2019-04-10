Meral Akşener'den itiraz süreçleriyle ilgili sert eleştiriler!

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Akşener, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'de 10 gün boyunca bir kaos yaşanmaktadır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

"17 yıldır iktidarsınız. 17 yıldır seçim yapılıyor bu ülkede ve iddianız hep Türkiye'de sandık güvenliği muhteşem oldu" diyerek tepki gösteren Akşener, "AK Parti kazandığında muhteşem karşısında bir başka siyasi partinin adayı kazandığı zaman da hile var. Temel problem eğer sandık güvenliğini sağlayamamışsanız suçlusu sizsiniz" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yasadaki zorunluluğu siz kaldırdınız"

Bostan korkuluğu muydunuz? 3 ay ikamet etme zorunluluğu olan yasadaki zorunluluğu siz kaldırdınız. İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım 2 oyla kazanmış olsaydı biz bunları konuşuyor olacak mıydık? Büyükçekmece'de okullara gidip 15 yaşındaki çocuklara ifade verdiren polis marifetiyle ifadeler alan seçim anlayışı olamaz. Türkiye'de böyle bir şey Evren döneminde bile görülmedi. Sandık görevlilerinin asker olduğuna dair şikayet var Sayın Erdoğan'ın ağzından.

"Bunları tayin eden sizsiniz"

Kocaeli'de köylerde imamlar görevlendirildi. Köylerde sandık başkanı olan imamlarımız var. Bunları tayin eden sizsiniz. Bitmeyen bir FETÖ isnadı var her konuda niye mücadelenizi doğru dürüst yapmıyorsunuz? Sayın Erdoğan o gün cemaat denilen bugün FETÖ denilen o gruba karşı uzaktı. Aradan ne zaman geçti ne oldu kim ya da kimler Sayın Erdoğan o masaya o grupla masaya oturdu? Kim oturttu kardeşim seni?

''İnsanların heyecanı huzuru ortadan kalkmıştır"

Türkiye'de 10 gün boyunca bir kaos yaşanmaktadır. İnsanların heyecanı huzuru ortadan kalkmıştır. Sayın Erdoğan beceriksiz yöneticilerini mutlu etmek ve ergen sinirini milletimiz üzerinden çıkarmak istiyorsa yanlıştır. Bir fatura kesilecekse o faturayı önce damadının önüne koymalıdır. İçişleri Bakanı'na o faturayı kesmelidir. Millete öküz diyen o milletvekiline faturayı kesmelidir.

"Kazanıncaya kadar seçim yapın"

AK Parti'nin adayları Türkiye genelinde kazanıncaya kadar seçim yapın. Böyle bir şey olabilir mi? 12 Eylül'de biz bunu yaşamadık. Sayın Bahçeli'nin büyükşehirleri seçelim gerisini kendileri atasın teklifinin Türkiye'yi eyaletlere bölme anlamını taşıyan bir teklif olduğunu sizlerle paylaşmak isterim.

''Meclis Başkanlığı'na Binali Yıldırım'ı aday gösterin''

Kulak çekin demiştim o sandıklarda Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı için tekrar aday olduğunda kulağı kopar morartılır o kulak. Sayın Binali Yıldırım siz bu ülkede başbakanlık yaptınız meclis başkanlığı yaptınız ve aday oldunuz partinizin içindeki beceriksiz insanların ortaya koyduğu tavrın önüne geçtiniz. Söyledik istifa ettiniz. Buradan teklifte bulunmak istiyorum Sayın Erdoğan Mustafa Şentop'u istifa ettirin Meclis Başkanlığı'na Binali Yıldırım'ı aday gösterin.''

"YSK'yı 7 maddede göreve çağıracağım"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise 7 maddede YSK'yı göreve çağırdı. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

-YSK, yasalara ve benzer kararlara uymak zorundadır.

-YSK, seçimde kaybedenlerin devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmelidir.

-YSK, boyun eğmemek zorundadır

-YSK, demokrasi değil, seçimsiz Türkiye isteyenlere dur demek zorundadır

-YSK, hukukun üstünlüğü mü yoksa üstünlerin hukuku mu karar vermeli

-YSK'da hakimler mi var yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var?

-İktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurulan kumpası bozmak zorundadır