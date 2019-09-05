Meral Akşener'den İstanbul ve Ankara için kayyum açıklaması! Erdoğan bu kadar çılgın olamaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sayın Erdoğan’ın İstanbul ve Ankara gibi 2 büyük şehre kayyum atamak gibi bir çılgınlığa kapılmayacağını düşünmediğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener HDP’li belediyelere kayyum atanması ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu’na ‘Seni pejmürde ederiz’ cümlesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'Erdoğan’ın İstanbul ve Ankara’ya kayyum atayacağını düşünmüyorum’'

HDP’li belediyelere kayyum atanması ile ilgili parti olarak görüşümüzü belirttik. Terörle olan bağlantının ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Akşener, "Teröre yardım ve yataklık yapan her kurum ve şahsın gereği yapılmalıdır. Türkiye’de iktidar sahipleri genellikle tumturaklı konuşuyor. Bu tumturaklı konuşmalar hayat boyu siyasetçiyi takip eder." dedi.

Erdoğan bu kadar çılgın olamaz

İstanbul ve Ankara'ya kayyum tartışmalarıyla ilgili de açıklamada bulunan Akşener şunları söyledi: Ben, Sayın Erdoğan’ın İstanbul ve Ankara gibi 2 büyük şehre kayyum atamak gibi bir çılgınlığa kapılmayacağını düşünüyorum. Türkiye her ne kadar çılgın bir siyasetin için de olsa da Sayın Erdoğan’ın 2 büyük şehrimize böyle bir tavırda bulunmayacağına inanıyorum. Çünkü 6 Mayıs'ta Sayın İmamoğlu’nun mazbatasını elinden alarak yaptıkları çılgınlık ve hukuksuzluk 23 Haziran’da 800 bin oy farkla seçilmesini sağladı. 31 Mart seçimlerinin Türkiye genelinde Millet İttifakı partilerinin, teşkilatlarının, seçmenlerinin gayretiyle bu sonuçlar alındı. 23 Haziran’daki İstanbul seçimlerini İstanbullular kazandı” diye konuştu.

'‘Resepsiyona geçen yıl da katılıp tokalaştık’'

30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tokalaşmasının İYİ Parti-Cumhur İttifakı yakınlaşmasına işaret olarak görülebilir mi sorusunu yanıtlayan Akşener, “Çok komik bir durum var. Bir yazar bir yazısının başında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener diyor, daha sonra da aynı kişi partimizden ‘İP’ olarak bahsediyor. Kafaları karışıyor işte. Biz İYİ Parti olarak geçen yıl da milletvekillerimiz ile resepsiyona katılmıştık. O gün de Sayın Erdoğan ile tokalaştık. Bu tokalaşmanın bu derece neden büyütüldüğünün Türkiye şartlarında neye tekabül ettiğine bakmanız lazım. Biz bu yıl katıldık ve tokalaştık, geçen yıl da katılıp tokalaştık. Geçen yıldan buraya ne değişmiş? 23 Haziran değişmiş” dedi.