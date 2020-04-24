Meral Akşener'den HDP'lileri kızdıracak sözler!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, bir televizyon kanalının canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akşener, partisinin HDP'yi PKK'nın uzantısı olarak gördüğünü ifade etti.

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Haber Global TV’de 'Jülide Ateş ile 40' programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Jülide Ateş’in "FETÖ’cü müsünüz?" sorusunu yanıtlayan Akşener, şunları söyledi:

"Hayır. Ben demiştim ki bu konuda iddia sahipleri gereğini yapmalıdır. İddia ve isnatta bulunup gereğini yapamıyorsun. Bütün devlet ellerinde, yargı ellerinde, polis ellerinde her şey ellerinde. Dolayısıyla bu esnada bunu yapanlar benim için iftiradır. Bu iftirayı atanlar gereğini yapsınlar. Yani aşağı yukarı 2016'dan beri sanıyorum bunu yapan insanlar var. Tek bir adım atmadılar ve geziyorlar. Onun için iddia sahibi iddiasını ispatlamakla mükelleftir."

'Terör örgütünün yanına konumlandırıyor'

"İYİ Parti HDP'yi nereye konumlandırıyor?" sorusunu da yanıtlayan Akşener, HDP'yi 'PKK'nın uzantısı olarak gördüklerini' söyledi ve şu açıklamalarda bulundu:

"PKK, terör örgütünün yanına konumlandırıyor. Hep bunu söyledik. Millet İttifakı'nın bileşenlerine baktığınız zaman, 24 Haziran'da Demokrat Parti var, Saadet Partisi var, İYİ Parti ve CHP var. Yerel yönetimlerle ilgili sadece İYİ Parti ve CHP var. Seçmen oy vermiştir ona söyleyecek bir sözümüz yok. Yani seçmenler hiçbir zaman hiçbir siyasi partini tapulu malı değildir. Sayın İmamoğlu'nun üzerinden hadiseye baktığımız zaman o 800 bin farkın aşağı yukarı ölçümlere göre 3 milyon insan üzerindeki seçmenin AKP'li olduğu görülüyor. Çünkü 31 Mart 325 bin AKP seçmeni sandığa gitmedi. 398 bin civarında da CHP seçmeni sandığa gitmedi. Dolayısıyla AKP-MHP-İYİ Parti-Saadet Partisi seçmeni ittifak olmamasına rağmen bütün farklı siyasi görüşlere geçmişte oy veren seçmen İstanbul'da 800 bin farkla Sayın İmamoğlu'nu seçti."