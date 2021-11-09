Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan değerlendirmesi: Asıl dikkatimi çeken...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti'nin haftalık grup toplantısında gündemi değerlendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası Lütfü Türkkan ve İYİ Parti'yi hedef alan video yayınlaması üzerine Akşener de video yayınlayarak hükümeti hedef aldı.

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Meral Akşener grup toplantısı konuşmasında Lütfü Türkkan'ın küfürüyle ilgili kamuoyu önünde ilk kez konuştu. "Geçen cuma talihsiz bir olay yaşadık. Bu olay üzerinde tepindikçe tepiniyorlar. Lütfü Türkkan bir hata yaptı. Karşısındaki, Genel Başkanına hem de kadın genel başkanına, ağıza alınmayacak küfürler hakaretler etmiş. Ahlaksız bir adam da olsa, koruma içgüdülerine sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi bunu gerektirirdi hislerine yenik düştü. Elbette bunu maruz görecek değiliz" dedi. İŞte Akşener'in grup toplantısındaki açıklamalarından satır başları..

- Bizim görevimiz AK Parti iktidarının aksi yöndeki tüm gayretine karşı milletimizin her bir ferdinin yüreğinin bir arada artmasını sağlamaktır. Onlar kavga çıkartmaya çalıştıkça havuz medyasının tuzaklarıyla sinir uçlarımızla oynadıkça biz istediklerinin tam tersini yapıp sakin olmaya mecburuz. Bizim siyasetimizde ayrıştırma ve düşmanlık değil birlik ve kardeşlik vardır. Karşımızda bütün değerleri ayaklar altına almış kirli bir zihniyet var.

- Her tür çirkinliği yapacaklar ama biz yolumuza devam edeceğiz. Nitekim biliyorsunuz geçtiğimiz cuma AK Partinin planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık.

Lütfü Bey bir hata yaptı, koruma içgüdülerine hakim olması gerekirdi

- Evet Lütfü Bey bir hata yaptı, karşısındaki kadın olan genel başkanına ağza alınmayacak hakaretleri etmiş, ahlaksız bir adam da olsa koruma içgüdülerine sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Ama maalesef olamadı ve hislerine yenik düştü.

- Elbette bu hatayı mazur görecek değiliz. Ancak benim asıl dikkatimi çeken bu olay vesilesiyle başka Sayın Erdoğan olmak üzere AK Parti mensuplarının gönüllerindeki şehit şehit yakını hatta kadın hassasiyetini keşfetmeleri oldu.

- Muhalefetten, STK'lara kim varsa demediğini bırakmadı. Kendi eliyle rafa kaldırdığı İstanbul Sözleşmesi'ne kadar işi getirdi.

Ellerinde şehit kanı olan teröristi ekrana çıkaranlar...

- Ben de bazı ilaveler yapayım. Bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk'ün anasına Zübeyde Hanıma genelevde çalışıyor diyenler oldu sarayda kabul edildiler. Bu ülkenin kadınlarına başı açık kadın perdesiz eve benzer ya satılıktır ya kiralık denildi. Elini uzatıp çekil şuradan diyen olmadı.

- Rize Belediye Başkanı "çözüm sürecine ne gerek var her birimiz ikinci bir eş olarak Kürt kadınlarını alalım bu mesele çözülsün" dedi, yerinde oturdu kınamaya bile uğramadı. Bu örnekleri defalarca sayı sonsuz sayıda anlatabiliriz. Bunları söylemek bile benim içimi acıtıyor.

- Ama biraz önce videosunu izlediğiniz ahlak şövalyesi Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının şehitlerimize olan saygısı milletimize olan muhabbeti kadınlara olan hassasiyeti neresinden tutsanız rezillik, saygısızlık, derin bir kirlilikle karşı karşı karşıyayız.

- Bir hususun altını kalın bir şekilde çizmek istiyorum ellerinde şehitlerimizin kanı olan teröristleri devletin televizyonuna çıkarıp konuşturanlar bize şehitlerimiz üzerinden ahkam kesemez.