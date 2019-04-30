Meral Akşener'den dikkat çeken açıklamalar grup toplantısı Canlı yayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tatilin ardından gerçekleştirdiği ilk grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yargının içinden elinizi çekin. Bir başka yaramız da taciz çocuk istismarı. İstanbul’da yaşananlar bizleri mahvetti. Bir babaanne olarak bunu yapanların zul olmasını istiyorum. Buradan Meclis’teki tüm partilere çağrı yapıyorum. Gelin bu alçaklarla mücadele etmek için güç birliği yapalım.

"Soykırım iddiaları yalandır iftiradır''

"Her yıl Nisan ayında bazı ülkeler 1915 yılında yaşanan olaylara ilişkin Türkiye’yi karalamaya devam ediyor. Tarih bütün hakikati ile ortadadır. Soykırım iddiaları iftiradır. İktidarın bu konudaki duruşunu destekliyoruz."

"Raci Tetik'i Allah'a havale ediyorum''

"Memleket evlatlarının Mamak’ta yaşadıkları hepimizin malumu. Dönemin cezaevi komutanı Raci Tetik'in ölüm haberi o günleri yeniden yaşattı bizlere. Beddua etmiyorum. Allah’ın bileceği iş biliyorum ki varsa bir hesabı verecektir, Allah’a havale ediyorum.

''Allah'a verecekleri hesap kaldı''

“Devlet gücüyle siyaseti tanzim etme bitti. İktidar partisinin kullandığı dilin ne kadar tehlikeli olduğu ortaya çıktı. Devlet eliyle kaldırılan T.C. ibaresini seçilir seçilmez geri getirenler mi ülkeyi teröristlere teslim edecek? Böyle bir devlet anlayışı olabilir mi? Bir yerel seçimi Türkiye’nin var olma, yok olma meselesi olarak gösterdiler? Peki şimdi ne oldu? Ezan mı sustu? Söyledikleri iftiralardan geri ne kaldı biliyor musunuz? Allah’a verecekleri hesap kaldı."