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Meral Akşener'den anket açıklaması: Aradaki farkı açıkladı

Meral Akşener'den anket açıklaması: Aradaki farkı açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul seçimine dair yaptığı değerlendirmede "AK Parti anketleri de dahil bütün anketlerde sayın İmamoğlu 3-4 puan önde görünüyor." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Arnavutköy'de vatandaşlara hitap etti. İstanbul seçimi öncesi partilileri olası provokasyonlara karşı uyaran Akşener, anketlerde Ekrem İmamoğlu'nun 3-4 puan önde olduğunu ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 23 Haziran seçimleri öncesi İstanbul programlarına devam ediyor. Bu kapsamda Arnavutköy'de vatandaşlarla bir araya gelen Akşener, İstanbul seçimleri ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

23 Haziran seçimlerine günler kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Arnavutköy'ün milletvekili olduğu dönemde kendi seçim bölgesi olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Sayın İmamoğlu 3-4 puan önde görünüyor"

"Milletvekilllerimiz ve avukatlar sandık başında olacak o gün. Islak imzalı tutanaklar elinize geçene kadar gerginlikten uzak duracaksınız çünkü AK Parti anketleri de dahil bütün anketlerde sayın İmamoğlu 3-4 puan önde görünüyor. Bunu riske etmeyeceksiniz" dedi.

"Keşke sayın Erdoğan 31 Mart akşamı yaptığı konuşmanın arkasında dursaydı"

"Buradaki esnaf, vatandaş ve muhtarlarla tanışıyoruz. Bugün keşke İyi Parti adına burada olabilseydik ama olamadık. Çünkü 31 Mart seçimlerinin sonucu olarak Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu kazandı fakat güçlüler tarafından millet iradesi gasp edildi. Sandık tekmelendi ve netice itibarı ile bir sivil darbe ile karşı karşıya kaldık, seçim yenilendi. 23 Haziranda yapılacak seçimi elbette yine Ekrem İmamoğlu kazanacak ama ben bazı görüşlerimi sizlerle paylaşmak için geldim. Keşke böyle olmasaydı. Keşke sayın Erdoğan 31 Mart akşamı yaptığı konuşmanın arkasında dursaydı. Hem o kazanacaktı hem Türkiye kazanacaktı".

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