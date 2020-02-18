Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor Canlı Yayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.

İYİ Parti lideri Akşener, Meclis'te grup toplantısı konuşması yapıyor.

Akşener'in açıklamaları şu şekilde:

Aramızda bir şehit annesi var, kendisinin ellerinden öperim. Bu ülke size minnettardır. Sokak hayvanlarını koruma deneği aramızda hoş geldiniz. Hayvan hakları savunucularına bir söz verdim. Yasalardaki gerekli değişiklikleri yapmak için elimden geleni yapacağıma dair söz verdim. Hayvanlara işkence edenlerin kabahatlar kanuna göre değil Türk Ceza Kanununa göre yargılanması için elimden geleni yapacağım.



Sayın Erdoğan'la aynı fikirdeyim

Faizler konusunda sayın Erdoğan’la aynı fikirdeyim faizler insin istiyorum. Ama baskı ile faizler inmez. Merkez Bankası’na faizler insin baskısı yapıldı. Kendisi akıllı Merkez Bankası cahildi.

2015 yılında faizleri indirin dediğinde 7.5’ti faizler. Merkez Bankası başkanı gitti açıklama yaptı, ‘faizleri baskılarsak yukarı çıkar’ dedi. Yıllar süren bu faiz baskısının sonucu dolar fırlası, faiz fırladı, ekonomimiz küçüldü.