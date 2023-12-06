Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında konuşuyor.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"2023'ün son günlerindeyiz. Erdoğan geçen sene bu zamanlar, '2023'te herkes hesabını yüzde 20'ler civarındaki enflasyona göre yapsın'. Peki ne oldu?

Sayın Erdoğan'ın 2023 için öngördüğü enflasyon TÜİK'e göre bile yüzde 62'lere ulaştı. Milletimiz, iktidarın iş bilmezliği ile karşı karşıya kaldı. Hayat pahalılığı her geçen gün ağırlaşıyor.

Enflasyon oranı yüzde 40'a yaklaşan enflasyon oranı hedefi 36'larda olan ülkelerde tek zam çalışanları korumaz. Çalışanlara refah payı vermediğiniz sürece milletimiz enflasyon altında

Ocak ve Temmuz aylarında yılda 2 defa belirlenmesi konusunda ısrarcıyız. Miktar belirlenirken Türk-İş'in açlık sınırı rakamlarının esas alınmasını istiyoruz. Sadece enflasyon oranında yapılan artış yetmez. Büyüme oranında refah payı da verilmelidir.

İYİ Parti olarak asgari ücret talebimiz 2024 yılı Ocak ayı için 17 bin lira, Temmuz ayı için ise 20 bin 500 liradır.

Varlık barışı diye bir garabet çıkardılar. Uyuşturucu satana, dolandırıcıya, hırsıza, uğursuza kollarını açtı, 'getir paranı' dedi. Sonuçta ülkemiz kara para ve suç baronları için bir cennet haline geldi. Türkiye gri listeye alındı. AK Parti Türkiye Cumhuriyeti'ne böyle bir utancı yaşattı.

Ekonomi yöneticileri yatırımcı arıyor. Ama gri listedeki bir ülkeye kimseye kimse yatırım yapmıyor.

Hangi fenomenlerin nasıl haksız kazanç elde ettiklerini konuşuyoruz, kara para aklayanlar konuşuyor ama parası aklananlar konuşulmuyor, haksız kazanç sağlayanlar konuşuluyor ana kaynağı konuşulmuyor.

Cambazlar konuşuluyor ama sirkin sahipleri hiç konuşulmuyor.

Bütün bunların yükünü de helal parayla hayatını kazanmaya çalışan millete yükleniyor."