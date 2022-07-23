Meral Akşener kulağındaki küpeyi genç çocuğa verip 'sevdiğin kıza hediye et' dedi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Samsun gezisi sırasında 15 yaşındaki gençlerle sohbet etti. Kendisine bileklik hediye eden gence de kulağındaki küpeyi çıkarıp "ilk gerçekten sevdiğin kıza hediye et" diye verdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Samsun ziyareti sırasında geçlerle ayak üstü sohbet etti. Gençlerin ekonomi ve gelecekle ilgili değerlendirmelerini dinleyen Akşener, "Siz 15 yaşında filozof olmuşsunuz, gerçekten ya! Vallihi o kadar üzülüyorum ki" dedi.

Ardından gençlerden biri Akşener'e bir bileklik hediye etti. Bunun üzerine Akşener, "Benim şu anda başka bir şeyim yok. Kulağımda küpe var. Çok pahalı bir şey değil" diyerek kulağındaki küpeyi çıkarmaşa başladı.

Bunun üzerine gencin "yok estağfirullah" demesi üzerine Akşener, "Çok pahalı bir şey değil. Birbirimizi anacağız. Bunu çıktığın kıza, ilk sevdiğin kıza ama bak. Gerçekten sevdiğin kıza 'Meral Teyzenin' diyeceksin. Bak benim kulağımdan çıktı. Çok pahalı değil, fena değil" dedi.

Genç adam da Akşener'e "Mevzu pahalı olması değil hocam, mevzu manevi değeri" diye cevap verdi. Ardından da Akşener etrafındaki gençlere topluca sarıldı.