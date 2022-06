Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi! 'Kılıçdaroğlu başta olmak üzere tüm Alevilerden...'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına 'Alevi' şerhi koyması sonrası flaş gelişme. Akşener, miting meydanında Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi. İYİ Partili Oral, disipline sevkedildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kullandığı “Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır” ifadesi nedeniyle Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi. Sakarya'da halka seslenen Meral Akşener şunları söyledi:

'Kılıçdaroğlu başta olmak üzere üzülen tüm kardeşlerimden...'

- Şimdi sizle bir başka üzüntümü paylaşacağım. Ankara milletvekilimiz Halil İbrahim Oral bir YouTube kanalında bir konuşma yaptı. Ben başkalarının yaptığını, bizlerin yapmasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarife kim için olursa olsun şiddetle reddediyorum. Ve sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum.

Her ailenin evinde mutlaka bir Ali, Hasan veya Hüseyin vardır

- Bizim gibi ailelerin evlerinin her birinde mutlaka Ali, Hüseyin, Hasan vardır. Ali cesurdur, Ali zor zamanımızda 'Medet ya Ali' dediğimiz bir büyüğümüzdür. Dolayısıyla Hz. Ali'yi sevenlerin, inananların üzülmesine, incinmesine müsaade etmeyeceğim gibi onların üzülmesine, onların incinmesine çok üzüldüğümü ifade ediyor ve tekrar sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere her bir kardeşimden ayrı ayrı özür diliyorum. "

İYİ Parti, milletvekili İbrahim Oral'ı disipline sevketti İYİ Partili Halil İbrahim Oral, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı konusunda yaptığı konuşma nedeniyle partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edildi. Parti'den yapılan açıklamada; Yönetmeliğimizin 9,10 ve 12. Maddeleri uyarınca; Parti Grup Disiplin Kurulana sevkine, İYİ Parti TBMM grubu tarafında oy birliğiyle karar verilmiştir denildi.



Ne olmuştu?

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığı konusunda “Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır. Türk toplumu açısından, yani sünni diyebileceğimiz daha müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir. Ama alevi olduğu için Kılıçdaroğlu'nun (aday) yapılmaması, bence bir engel değil" diye konuşmuştu.

Oral'ın açıklamasının ardından İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray “Maksadını aşan bu sözler asla lâik, demokrat, milliyetçi, kalkınmacı partimizin resmi görüşü değildir” ifadelerini kullanmıştı.