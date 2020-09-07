Meral Akşener idam cezasına karşı mı? Devlet Bahçeli'nin 'idam gelsin' önerisine neden karşı çıktı?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında 'idam cezası" tartışmasına katıldı. Küçükkaya'nın idam ister misiniz sorusuna cevap veren Akşener, "İdam cezası AB uyum yasaları çerçevesinde kaldırıldı. AB hedefinden vaz mı geçiyoruz ki idam cezasını kaldıracağız" dedi.

Akşener, "Biz Avrupa Birliği yolculuğundan vaz mı geçtik. Brexit'ten sonra Trexit mi yapacağız. Bu konunun gündeme getirilmesi demek, Avrupa Birliği'ni girebilmek için çıkarttıysak yani bu noktada geri getirmek istiyorsak sebebini söylemek zorundalar." şeklinde konuştu.

"Önceden bakış açım getirilsin yönündeydi"

Küçükkaya tekrardan "Siz Meral Akşener olarak idam gelsin der misiniz" sorusuna Akşener, "Rahmetli Emine Bulut'un evinden çıktığımda bana sormuşlardı. Ben demiştim ki "bu tarz cinayetler, çocuk cinayetleri vesareler için getirin kardeşim..." Şahsi olarak ben destek vereceğim bakış açım buydu. Fakat bunu sürekli problemli alanlarda Türkiye'de ekonomik olarak işler kötüye gittiğinde bu söylem ortaya çıkıyor. Ama benim söylemek istediğim daha vahim bir iş. Biz Avrupa Birliği'nden çıkmak mı istiyoruz kardeşim?" diye yanıt verdi.