Meral Akşener: Erbakan'ın deyimiyle 'Sizi gidi beton kafalılar sizi...'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor. Akşener gündeme ilişkin ayçiçek yağı ve zeytinliklerde maden aranması konularına değinerek konuşmasına başladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ayçiçek yağı kuyrukları artık ülkemizin acı bir gerçeği" dedi. Akşener'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Biliyorsunuz, Bay Kriz ve arkadaşlarının en büyük özelliği, beceriksizliklerinin sorumluluğunu, asla kabul etmemeleridir. Kendilerinden başka, herkes ve her şey, herhangi bir konudaki kötüye gidişin, sorumlusu olabilir. Bir tek kendileri, “Ak” kaşıktır… Bunun psikolojik çözümlemesine, hiç girmeyeceğim, sonra mahkemelik oluyoruz…

Biliyorsunuz, Bay Kriz’in beceriksizliğinin son yansıması, enflasyon. Milletimiz uçan fiyatlar, gün aşırı gelen zamlar, astronomik faturalar altında, çile çekiyor. Bu arkadaşlar da bir süredir enflasyon canavarının sorumluluğunu atacak bir şey arıyorlar. Her hafta, başka bir sorumlu uyduruyorlar, ama bir türlü tutunamıyorlar. Nitekim, son olarak, “Dünyada enerji fiyatları yükseliyor, o yüzden enflasyon yüksek.” demeye başladılar.

Biz, iktidara çözüm önerilerinde bulunurken, onlar rantçılara yeni işbirlikleri kovalıyorlar. Son kalan bağımsız medya kanalını susturmayı planlıyorlar.

Siz elektrik faturasını nasıl ödeyeceğinizi düşünürken, saray eşrafı satın alacakları arabalara bakıp akşam yemeğini hangi restoranda yiyeceklerine bakıyorlar. Bunla umutsuz vaka ve doğru yola dönmeyecekler.

Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim, akar suyun, meyve çağında ağacın, serpilip gelişen hayatın düşmanı. Ne güzel söylemiş Nazım Hikmet.

Gübre kilosu en az 10 lira, çiftçilerin bankalara borcu 178 milyar lira. Damızlık inekler kesime gidiyor. Ayçiçek yağı kuyrukları artık ülkemizin acı bir gerçeği.

Sayın üretici düşmanı bakana hayatta başarılar diliyor, ziyadesiyle feyzaldığı eski damat bakanın yaptığı gibi yandaş yayınlardan çıkaracağı 66 adımda Türk tarımı kitabını sabırsızlıkla beklediğimi huzurlarınızda ifade ediyorum.

Zeytinde neden italya neden Yunanistan kadar kazanamıyoruz diye soracaksınız. Beton zihinlerinin bunu anlamalarının imkanı yok. Rahmetli Erbakan hocanın deyimiyle 'Sizi gidi beton kafalılar sizi' Ama kimse merak etmesin bu konunun peşini bırakmayacağız. Muğla milletvekilimiz dava açtı konuyu takip ediyoruz.