Meral Akşener canlı yayında soruları cevaplıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te soruları cevaplıyor. Türkiye'de siyaset üretilmediğini ve insanların rahat nefes alamadığını ileri süren Akşener, Engin Yıldırım'ın attığı tweeti ise doğru bulmadığını söyledi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın attığı tweeti doğru bulmadığını söyledi. Türkiye'de siyaset üretilmediğini ve bazı isimlerin bambaşka yerlere savrulduğunu ileri süren Akşener, Türkiye'deki fay hatlarının 2008'den itibaren yeniden oluşmaya başladığını iddia etti.

Habertürk TV'de soruları yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme ilişkin düşüncelerini paylaştı. Akşener'in konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bu ilgili arkadaşın şu anda attığı o tweete herhalde 1 milyar dolar para verilse faydası o kadar dokunmazdı. Şuuraltını harekete geçirecek tweet oldu. Ben hakim ve savcıların sosyal medya üzerinden siyasilere yönelik tavır koymalarını doğru bulmadığını ifade etmek isterim. Diyelim ki mahkemelik oldunuz, o beyefendilerin karşısına çıktığınızda, ilgili arkadaşınız ihsas-ı reyi açık olmuş oluyor.

"Bambaşka yerlere savrulmalarından esef duyuyorum"

Türkiye'de siyaset üretmesinin önüne geçiliyor. 60'lı yıllardan sonra Türkiye'deki İslami gelenek bazı şeyleri tartışmaya başladı. 90'lı yıllarda daha farklı tartışılmaya başlandı. Biz İslami hayat tarzını 90'lı yılların başından bahsediyorum, devlet kurma konusunda ne yapabiliriz tartışması. Şimdi bambaşka bir yerlere savrulmuş olmasını, isim vermeyeceğim ama esef duyuyorum. Yıllar evvel 28 Şubat bana sorulduğunda, 'Keşke rahmetli Erbakan hocaya şans tanınsaydı' demiştim.

"Bugün siyasetin üretilmediği bir dönemden geçiyoruz"

1999 seçimleri, 2002'de AK Parti'nin daha büyük bir güçle iktidara gelişi. AK Partiden biz ne bekledik? Devlet millet barışmasını bu arkadaşlarımızın yapabileceğine inandık. Ben sayın Abdullah Gül'ü aradım, 'şu fay hatlarını, tramvatik hatlarını Allah rızası için kapatın' dedim. 2007'ye kadar kapatılır gibi gitti. 2008'den itibaren gelinen noktada, bugün maalesef sayın Erdoğan ve arkadaşları bizlere nefes aldırmadığı, siyasetin üretilmediği bir dönemden geçiyoruz.

Çok büyük bir fırsatı, rahat oy alma uğruna harcadılar gittiler. İnsanların düşmanlaştırıldığı, öteki hale döndüğü, vicdanların ortadan kalktı. Bence çok kolay oy alma metodu."

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