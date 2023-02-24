BIST 5.059
DOLAR 18,88
EURO 19,92
ALTIN 1.099,78
HABER /  GÜNCEL

Meral Akşener bu sözleri kime söyledi? Ahmaklık, geri zekalılık, aptalca...

Meral Akşener bu sözleri kime söyledi? Ahmaklık, geri zekalılık, aptalca...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de katıldığı programda kendisine Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği gerekçesiyle eleştiren kişilere oldukça sert ifadeler kullandı.

Abone ol

Meral Akşener, Fox TV'ye çıktı. Ekrem İmamoğlu'nu desteklemesi sebebiyle aldığı eleştirilere tepki gösteren Akşener, açtı ağzını yumdu gözünü. Kendisinin adayının İmamoğlu olacağı iddiaları için "Bunların hepsi saçmalık, ahmaklık, geri zekalılık... Geri zekalılık her tarafta mevcut onun için böyle oluyor." dedi. Peki asıl bu sözlerin hedefinde kim vardı?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, yaşananları ve gündemi canlı yayında değerlendiriyor .

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ve Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ve Putin ile görüştü
Malatya'da depremde yıkılan Kırçuval Otel'in sahibi tutuklandı
Malatya'da depremde yıkılan Kırçuval Otel'in sahibi tutuklandı
DW Türkçe'nin "Depremzede çocuklar cemaate veriliyor” iddiası yalan çıktı
DW Türkçe'nin "Depremzede çocuklar cemaate veriliyor” iddiası yalan çıktı
16 yaşındaki çocuk, eve alkollü gelen babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
16 yaşındaki çocuk, eve alkollü gelen babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Bursa’nın konteyner kentinde kurulum başladı
Bursa’nın konteyner kentinde kurulum başladı
Ayşenur Arslan'ın canlı yayında yalanlanma hızı olay oldu
Ayşenur Arslan'ın canlı yayında yalanlanma hızı olay oldu
Daniel Craig'ın depreme yardım çağrısı: 100 milyon sterlin toplandı
Daniel Craig'ın depreme yardım çağrısı: 100 milyon sterlin toplandı
Trabzonspor, Türkiye'den özür diledi: Derin üzüntü içerisindeyiz
Trabzonspor, Türkiye'den özür diledi: Derin üzüntü içerisindeyiz
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: 11 ilçe belediyesi var, istifa etmesi gerekirse herkesin etmesi lazım
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: 11 ilçe belediyesi var, istifa etmesi gerekirse herkesin etmesi lazım
Manisa'da çatıdan düşen işçi oracıkta can verdi, 2 çocuğuyla çekilmiş fotoğrafı hüzne boğdu
Manisa'da çatıdan düşen işçi oracıkta can verdi, 2 çocuğuyla çekilmiş fotoğrafı hüzne boğdu
Konya'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama var
Konya'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama var
Öldüğünü trafik kontrolünde öğrendi Harf hatasından dolayı...
Öldüğünü trafik kontrolünde öğrendi Harf hatasından dolayı...