Meral Akşener bu sözleri kime söyledi? Ahmaklık, geri zekalılık, aptalca...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de katıldığı programda kendisine Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği gerekçesiyle eleştiren kişilere oldukça sert ifadeler kullandı.

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Meral Akşener, Fox TV'ye çıktı. Ekrem İmamoğlu'nu desteklemesi sebebiyle aldığı eleştirilere tepki gösteren Akşener, açtı ağzını yumdu gözünü. Kendisinin adayının İmamoğlu olacağı iddiaları için "Bunların hepsi saçmalık, ahmaklık, geri zekalılık... Geri zekalılık her tarafta mevcut onun için böyle oluyor." dedi. Peki asıl bu sözlerin hedefinde kim vardı?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, yaşananları ve gündemi canlı yayında değerlendiriyor .