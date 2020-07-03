Meral Akşener: Ben çocuğumu, torunumun eşcinsel olmasını istemem

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aile yapısını bozduğu iddiasıyla eleştirilen İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili "Ben çocuğumun, torunumun eşcinsel olmasını istemem ama bir vatandaşın tercih ettiği için dövülmesine karşıyım" dedi.

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İstanbul Sözleşmesinin aile ve toplum yapısını dinamitlediği iddiaları gündemde. İktidar partisinden sözleşmeye yönelik eleştiriler son dönemde artarken, konuya ilişkin bir dikkat çeken açıklama da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Akşener, Sözcü TV'de Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı.

"Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini doğru bulmuyorum"

Akşener, "Ben çocuğumun, torunumun eşcinsel olmasını istemem ama bir vatandaşın tercih ettiği için dövülmesine karşıyım. Kadına şiddetle ilgili ilk genelgeyi yazan kişiyim ben. O dönemin polisleri aile terapisti gibi aileleri barıştırmaya çalışırdı. Ben polislerin olaya müdahil olmadan hastane ve mahkemeye sevk etmesini istedim. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini doğru bulmuyorum. Metnin tamamını okumuş biri olarak söylüyorum bunu" dedi.

"Benim torunuma da çok çirkin şeyler yazıldı"

Albayrak ailesi için yapılan çirkin saldırıya değinen Akşener, "Esra Albayrak’a yapılan ne kadar çirkinse bizlere yapılan da o kadar çirkindir. Benim torunuma da çok çirkin şeyler yazıldı. Emniyetimizin Sayın Soylu’nun başında bulunduğu İçişleri Bakanlığı döneminde çok iyi olduğu belirtilen arkadaşın çalıştığı emniyet bir IP numarasını bulamadı." dedi.

"Erdoğan ders çıkarmalı"

Erdoğan'ı bu olaydan ders çıkarmaya çağıran Akşener, "Kendi trol ordularının ahlaksızlıklarını da lanet etmeli" diye konuştu.

Madımak eleştirilerine yanıt

Madımak katliamıyla ilgili önergeyi reddettiği eleştirilerine Akşener, "Madımak da Başbağlar da katliamdır. Sadece Madımak için önerge verildi. Önümüzdeki hafta her ikisi için önerge vereceğiz." diye yanıt verdi.

Sonbaharda erken seçim iddiası

Erken seçim iddiasında bulunan Akşener, konuşmasına şöyle devam etti: "Ben Sayın Erdoğan’ın masasında bir erken seçim seçeneğinin durduğuna inanıyorum ama yapar mı bilemem? Sayın Erdoğan’ın kararına bağlı. Ekim Kasım gibi yapılacak bir seçimin masasında olduğuna inanıyorum ama nasıl bir karar verir bilemem."

Yeni partilerle ittifak olacak mı?

Yeni partilerle ittifak olup olmayacağıyla ilgili soruya da Akşener, "Rahmetli Demirel’in bir sözü var. Doğmamış çocuğa don biçilmez diye. Yeni kurulan partiler için söylüyorum. Bir bütünlükte seçime gidilmesi gerek. Böyle baktığınızda Sayın Erdoğan seçilemeyecek gibi görünüyor" yanıtını verdi.

Pandemi sonrası tsunami iddiası

Pandemiden sonra bir tsunami geldiğini savunan Akşener, "Bazıları reddediyor ama orta sınıf kayboluyor ülkede. Asgari ücretli iş bulup çalışabilen şu anda durumu daha iyi." dedi.

Ayasofya için Danıştay'a sormasına gerek yok

Ayasofya tartışmaların değinen Akşener, "Ayasofya’yı Sayın Erdoğan’ın ne Danıştay’a ne bize ne vatandaşa sorması gerek. Buranın açılmasına karşı çıkan yok. O yün yumağını attı, kimse dolaşmadı kendisi buna dolandı. Ben olsam ağzımdan çıktıysa yapardım ama Erdoğan yapamaz. Yaparsa da tebrik ederim" ifadelerini kullandı.