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Meral Akşener, AK Parti'den transfer ettiği reklamcının biletini kesti! Akşener, Ali Atıf Bir'e hangi görevi verdi?

Meral Akşener, AK Parti'den transfer ettiği reklamcının biletini kesti! Akşener, Ali Atıf Bir'e hangi görevi verdi?

İYİ Parti'de neler oluyor? Yavuz Ağıralioğlu'nun A Takımı'ndan çıkarılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken Meral Akşener'in, AK Parti'den büyük umutlarla transfer ettiği reklamcı Faruk Acar'ın da biletini kestiği iddia edildi. Prof. Dr. Ali Atıf Bir, İYİ Parti İletişim Danışmanı olarak atandı. Bu atamanın Faruk Acar'la ilgisi ne?

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İYİ Parti'de Meral Akşener birbiri ardına köklü değişimlere imza atmaya başladı. Önce Yavuz Ağıralioğlu'nu A Takımı'ndan çıkarıp, Koray Aydın'ın da elinden teşkilatları alan Meral Akşener, şimdi de büyük umutlarla AK Parti'den transfer ettiği reklamcı Faruk Acar'la yolları ayırmaya hazırlandığı iddia edildi. 

Şimdilik danışman, sonrasında o işleri alacak
İletişim hocası Ali Atıf Bir'in İYİ Parti'de iletişim danışmanı olduğu öğrenildi. İYİ Parti kulisleri Ali Atıf Bir'in şu an danışman olarak başladığını ilerleyen günlerde, İYİ Parti'nin tanıtım işlerini yapan Faruk Acar'ın yürüttüğü projeleri de yapacağını aktardı.

Yaptığı 'Hz. Ömer'in yolu' reklamı olay oldu
Son yerel seçimlerde AK Parti'nin anketlerini ve tanıtım işlerini yürüten Andy-Ar'ın sahibi Faruk Acar, geçtiğimiz yıl Meral Akşener'le çalışmaya başlamıştı. Acar'ın İYİ Parti için hazırladığı 'Hz. Ömer'in Yolu' reklamı büyük eleştiri konusu olmuştu. Acar, o günden bu yana ortalarda görünmüyordu.

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