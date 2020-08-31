Merakla bekleniyordu! Mucize Doktor'un ekrana ne zaman döneceği belli oldu
FOX TV'nin en çok izlenen dizisi Mucize Doktor'un ekrana ne zaman geri döneceği belli oldu.
Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi ekrana dönmek için gün sayıyor.
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Koronavirüs salgını nedeniyle sezonu erken kapatan Mucize Doktor'un 29. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.
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Savant otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'nın sıra dışı hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor, 17 Eylül Perşembe akşamı seyirciyle buluşacak.
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Mucize Doktor, yeni sezonda kadrosuna Seda Bakan ve Hakan Kurtaş'ı da dahil etti.
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