Merakla beklenen yeni 3 iPhone görücüye çıktı! Türkiye fiyatları şoke etti

IPHONE DUO EKİMDE SATIŞA SUNULACAK

iPhone Duo, Pro modellerinden yaklaşık bir ay sonra satışa çıkacak. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerde cihaz için ön siparişler 16 Ekim Cuma günü başlayacak. Telefon 23 Ekim Cuma günü satışa sunulacak.

EN UCUZ YENİ IPHONE 137 BİN 999 TL

Apple’ın tanıttığı üç yeni model arasında en düşük fiyatlı seçenek iPhone 18 Pro oldu. 137 bin 999 TL’den başlayan modelin ardından 149 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla iPhone 18 Pro Max geliyor. İlk katlanabilir iPhone olan Duo’nun başlangıç fiyatı ise 229 bin 999 TL. Serinin en pahalı seçeneği, 335 bin 999 TL’lik 2 TB iPhone Duo olacak.