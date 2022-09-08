Merakla beklenen iPhone 14 ailesi tanıtıldı! Apple iPhone 14'ün Türkiye fiyatı belli oldu
Teknolojiseverlerin merakla beklediği lansman ABD'de gerçekleşti. Apple yeni modeli iPhone 14 ile beraber Apple Watch Series 8 ve macera severler için tasarladığı Apple Watch Ultra akıllı saatlerini de tanıttı. Yeni modellerin tanıtımıyla birlikte ürünlerin Türkiye satış fiyatları da belli oldu.
Dünya'nın en değerli şirketleri arasında olan Apple, IPhone 14 ve Apple Watch 8'i tanıtacağı Apple etkinliği 20:00'de start verdi.
Apple, her yıl eylül ayında gerçekleştirdiği ve yeni ürünlerini tanıttığı 'Apple Event'ı düzenledi. Merakla beklenen iPhone 14 özellikleri ve fiyatı ile birlikte AirPods Pro 2, Apple Watch Series 8 de tanıtımda yerini aldı. Peki, yeni Apple ürünlerinin fiyatı ne kadar, iPhone 14 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?
IPHONE 14 RENKLERİ NE?
Gümüş, grafit ve altın renkleri olan iPhone, bu modelinde ilk defa mor ve mavi rengi kullanacak
IPHONE 14 PRO MAX ÖZELLİKLERİ NELER?
Ekran: 6.7 inç, 2778 x 1284, 458 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz
İşlemci: Apple A16 Bionic çip
Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)
Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB
Arka kamera: 48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera
Ön kamera: 12MP, otomatik odaklama
Batarya: 4323 mAh, 30W kablolu hızlı şarj, 15w MagSafe kablosuz şarj
Renkler: Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit
Boyut ve Ağırlık: 160.7 x 78.5 x 7.8mm, 255g