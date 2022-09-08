Merakla beklenen iPhone 14 ailesi tanıtıldı! Apple iPhone 14'ün Türkiye fiyatı belli oldu

Apple, her yıl eylül ayında gerçekleştirdiği ve yeni ürünlerini tanıttığı 'Apple Event'ı düzenledi. Merakla beklenen iPhone 14 özellikleri ve fiyatı ile birlikte AirPods Pro 2, Apple Watch Series 8 de tanıtımda yerini aldı. Peki, yeni Apple ürünlerinin fiyatı ne kadar, iPhone 14 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?