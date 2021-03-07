Merak edilen soruya yanıt verdi! Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan havaya kaldırıp gösterdi
Oyuncu Canan Hoşgör ile yönetmen Hamdi Alkan'ın kızları Zeynep Alkan merak edilen soruyla ilgili basın mensuplarına konuştu.
Ünlü oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, önceki gün Hollandalı sevgilisi Wesley Papis ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.
Hollandalı sevgilisine İstanbul'u gezdiren Alkan, flaşlar patladığı sırada sevgilisi ile aldıkları tatlılarını havaya kaldırarak, "Waffle'ı çok seviyoruz" dedi.
Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Zeynep Alkan, 'evlilik' sorularına, "Şu an ilişkimiz çok güzel gidiyor. Önce kariyerim" şeklinde yanıt verdi.
Ardından sahil hattında yürüyüşlerine devam eden çifte Alkan'ın kız kardeşi İlknaz Bektaş ve sevgilisi de eşlik etti.