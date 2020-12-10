Merak edilen sorunun cevabı bu haberde! Koronavirüslü atıkların geçtiği aşamalar
Koronavirüsle mücadelede sağlık kuruluşlarında kullanılan malzemeler ve virüslü tıbbi atıklar 160 derecede sterilize ediliyor.
Kocaeli ili sınırları içerisindeki tüm sağlık kuruluşlarından çıkan tıbbi atıklar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tesiste bertaraf ediliyor. Sağlık kuruluşlarından çıkan patolojik ve tehlikeli atıklar yakılarak bertaraf edilirken, enfeksiyöz atıklar ise tekrar kullanılabilir ambalajlar içerisinde toplanarak lisanslı araçlarla sterilizasyon tesisine getiriliyor.
45 dakikalık işlem: Sterilizasyon tesisine getirilen atıklar, 160 derece sıcaklıktaki buhar, 5 bar basınçlı kazanlarda 45 dakika süresince sterilize ediliyor.
Virüslü atıklar da var: Koronavirüslü tıbbi atıkların da tesiste aynı kazan içerisinde sterilizasyonu sağlanıyor. Daha sonra tesisteki kazanda tıbbi atığın sterilize olup olmadığı biyolojik ve kimyasal indikatörlerle kontrol ediliyor.
Sterilize edilerek patojenlerden arındırılan tıbbi atıklar, parçalanıp evsel atıklarla beraber depolanıyor. Tesiste, sağlık kuruluşlarında tıbbi atıkların atıldığı ambalajlar ve toplama araçları da sterilize ediliyor.