Merak Akşener'den Azerbaycan önemli destek! Vekillerimizi göndereceğiz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, 'Milletvekillerimizden bir grubu Azerbaycan'a göndereceğiz; yüreğimiz Azerbaycan'da atıyor' dedi.

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Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu toplantımız herhangi bir toplantı değildir. Milletimizin uzun yılar sonra güneşin doğuşuna tanıklık edeceği yeni dönemin işaretidir. 2. olağan kurultayımızın görkemi iktidar yürüyüşümüzü bir kez daha göstermişti. Hazır olun millet bizi çağırıyor Hayallerimizle, plan ve projelerimizle zengin, mutlu bir Türkiye'yi inşa etmek için milletimizin emrine baş göz diyoruz. Bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun."

'Milletvekillerimizi Azerbaycan'a göndereceğiz'

"Yüreğimiz Azerbaycan'da atıyor. Bakü'ye selam olsun. Azer rüzgârıyla dalgalanan ay yıldıza selam olsun. Türk'ün askerine, Türk'ün bayrağın selam olsun. Azerbaycan'da kardeşlerimizin yanında olabilmek için elçiliğe müracaat ettik. Milletvekillerimizden bir grubun Azerbaycan'a desteğini ifade etmek amaçlı gitmek için talepte bulunduk. İktidarın Azerbaycan duruşunu destekliyoruz. Aklı devreye sokmak ve sonuç alabilecek adımlar atabilmek çok önemli. Azerbaycan'ın haklılığı en büyük gücümüz. Ermenistan'ın işgalci olduğu geçeği, Azerbaycan topraklarının beşte birinin işgal altında olduğu gerçeği en büyük kozumuzdur."

Bahçeli'nin AYM çıkışına tepki: Türk milletinin temelleriyle daha fazla oynamayın

Yeni bir suni tartışmanın ateşi fitillendi. Bahçeli Anayasa mahkemesinin yapısı değiştirilmelidir dedi. Erdoğan da bir değişiklik önerisi gelirse evet diyeceğini ima etti. Hukuk sisteminde kuvvetler ayrılığı ilkesinin olmazsa olmazıdır. AYM hukuka aykırı çıkarılan kanunların yanlış verilen mahkeme kararlarının dönüp dolaşıp geldiği duvardır. Güçlü bir AYM milletin teminatıdır. Bizim de onaylamadığımız birçok karar imza attı ancak karar çıktıktan sonra hukuk devletine olan inancımız gereği bu kararlara hep uyduk. Her kararını beğenmek zoruna değilsiniz ama uymak zorundasınız. Mevcut Anayasa kapsamında verdiği kararlar üzerinden böyle bir kurumun tehditkâr bir dille tartışmaya açılması hukuk sistemimize vurulacak yeni bir darbedir. AYM sizin referanduma götürdüğünüz Anaysaya uymakla yükümlü. Kendi yazdığınız Anayasa'ya uymak bu kadar zor mu geliyor. Türk milleti sizin oyuncağı değildir. Tük milleti de saray bahçesine dikilecek lale değildir. Canınız öyle istiyor diye Türk milletinin temelleriyle daha fazla oynamayın."