Menzili 1100 km olacak elektrikli araç geliyor Hyundai ve Ford'un EREV planı

Yeni nesil elektrikli arabalar akıllı yol bilgisayarları ve çarpışma önleyici fonksiyonları ile çok beğenilse de menzil söz konusu olduğunda tüketiciyi kaçırıyor. Buna çözüm için araba firmaları "menzili uzatılmış elektrikli araç" formülü üzerinde çalışıyor. Bu tasarım tutarsa elektrikli araçların menzili 1100 kilo metreye çıkacak.

İSMİ EREV OLACAK

Wall Street Journal’ın haberine göre, Hyundai, Ford ve Jeep’in çatı şirketi Stellantis, ABD pazarına “EREV” olarak bilinen menzili uzatılmış elektrikli modeller sunmaya hazırlanıyor. Üreticiler, özellikle büyük SUV ve pikaplarda bu sistemin tamamen elektrikli araçlara geçmekte tereddüt eden müşterilere hitap etmesini bekliyor.

FARKI NE?

EREV sisteminde araç dışarıdan şarj edilebiliyor ve günlük yolculuklarını bataryasındaki enerjiyle gerçekleştirebiliyor. Ek enerji gerektiğinde ise benzinli motor devreye girerek jeneratör üzerinden elektrik üretiyor.

Bu mimaride benzinli motorun tekerleklerle mekanik bağlantısı bulunmuyor; aracı elektrik motorları hareket ettiriyor. Böylece şarj imkânı bulunmadığında yakıt ikmaliyle yolculuğa devam edilebiliyor.

Bu araçlar yalnızca bataryayla çalışan tamamen elektrikli otomobillerle aynı kategoride değil. Benzin kullanıldığında egzoz emisyonu oluşuyor. Açıklanan yüksek toplam menziller de tek şarjla gidilen mesafeyi değil, batarya ve yakıtın birlikte sağladığı sürüş mesafesini ifade ediyor.

*Stellantis, Jeep Grand Wagoneer’ın menzil uzatıcılı versiyonunu 2026 sonlarında veya 2027 başında pazara sunmayı hedefliyor. Ardından Ram 1500 REV pikabın gelmesi planlanıyor.

Ram 1500 REV için açıklanan toplam menzil hedefi 690 mil, yani yaklaşık 1.110 kilometre. Modelde büyük bir batarya, elektrik üretimini sağlayan V6 benzinli motorla bir araya getiriliyor. Bu rakam, üreticinin tahmini toplam menzilini gösteriyor.

*Hyundai ise yeni Santa Fe’nin EREV versiyonunu 2027’de sunmayı planlıyor. Şirketin açıkladığı yaklaşık 600 millik menzil, 965 kilometreye karşılık geliyor.

*Lüks markası Genesis de benzer bir model hazırlıyor.

*Ford da mevcut tamamen elektrikli F-150 Lightning’in ardından, yeni nesil aracı menzil uzatıcılı elektrikli sistemle geliştireceğini açıkladı.

GÜNLÜKTE ELEKTRİK UZUN YOLDA YAKIT

WSJ’ye konuşan mühendis ve sektör analisti Sam Abuelsamid, yeni nesil EREV’lerin yalnızca bataryayla 100 milin, yani yaklaşık 160 kilometrenin üzerinde menzil sunmasının beklendiğini belirtti. Bu mesafe, düzenli şarj eden birçok sürücünün günlük kullanımda benzine nadiren ihtiyaç duymasını sağlayabilir.

Sistem, ağır yük ve römork çeken kullanıcılar açısından da önem taşıyor. Tamamen elektrikli pikaplarda yük çekmenin menzili azaltması, tüketicilerin çekinceleri arasında yer alıyor. Üreticiler, benzinli jeneratörün uzun yolculuklarda şarj molalarına bağımlılığı azaltmasını amaçlıyor.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

Menzil uzatıcılı sistemler, büyük bataryalı elektrikli araçlara kıyasla batarya maliyetini azaltabilse de bu avantajın satış fiyatına aynı ölçüde yansıması kesin değil.