BIST 1.185
DOLAR 8,55
EURO 10,15
ALTIN 535,20
GÜNCEL

Menzil Şeyhi 'sakinleş' diyerek depremi durdurdu! Şemseddin Bektaşoğlu'ndan inanılmaz sözler

Menzil Tarikatı'nın televizyonu Semerkand TV'de konuşan Şemseddin Bektaşoğlu'ndan inanılmaz deprem açıklaması, Menzil Şeyhi'nin depreme "sakinleş" dediğini depremin de "Ben sana itaat olunmakla emrolundum" diyerek durduğunu iddia etti.

Semarkand TV ekranlarında sohbet programları yapan Şemseddin Bektaşoğlu'nun, Menzil’in lideri Şeyhi Gavs’ın depremi, depremle konuşarak durdurduğunu iddia ettiği görüntüler olay oldu. Ocak ayında YouTube’a yüklenen video sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Deprem "Ben sana itaatle emrolundum" demiş: Şemseddin Bektaşoğlu'nun, Semarkand TV ekranlarında yayınlanan  sohbet programında akıl almaz ifadeler kullanıyor. Bektaşoğlu, Menzil Şeyhi'in depreme “Sakinleş” dediğini depremin de "Ben sana itaat olunmakla emrolundum" diyerek durduğunu iddia ediyor. Bektaşoğlu, bunun nedenini de "Allah bu seviyede olan herkesin duasını kabul ediyor” diye açıklıyor. İşte o konuşmanın en dikkat çeken bölümleri...

Zelzele kendi lisanıyla cevap vermiş: “Halk korktu, telaş etti, sokağa çıktı. Bundan [Şeyhten]yardım istediler. Bu da zelzeleye doğru hitap etti; ‘ey zelzele’ dedi. ‘Sen Allah’ın bir mahlûkusun’ dedi. Allah’tan seni sakinleştirmesini dilerim’ dedi. ‘Sakinleş’ dedi.

- Zelzele kendi lisanı haliyle ona cevap verdi. Dedi ki; ‘Sana itaat olunmakla emrolundum’ dedi ve zelzele bitti.

Keramat-i evliyayı reddedenlere baştan çıkaracak bir hadise daha. Allah’tan istiyor, kendi bir şey yapmıyor. ‘Yarabbi zelzeleyi durdur’ diyor, Allah da durduruyor.

- Aç sen de kanalları, duası makbul bir makama gel, Allah senin de dediğini yapsın. Allah bu seviyede olan herkesin duasını kabul ediyor işte, ortada.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Karar çalışanları kapsamayacak! Uşak'ta 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı geldi
Çavuşoğlu'ndan 'ABD Başkanlık seçimleri' açıklaması: Kim göreve gelirse gelsin...
Umut Meraş korona oldu! Şenol Güneş, Caner Erkin'e davet yapacak mı?
Trabzon paylaşımı tepki çekmişti! CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç istifa etti
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın anne ve babası ile ilgili 'telefon' iddiası
Avrupa'da terör saldırıları! Avusturya'da 'radikal camilerin' kapatılması talimatı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Konya'da sokak ortasında tekme tokat dövdüler! Kaçmak istedi yakaladılar
Zonguldak'ta durakta beklerken hayatının şokunu yaşadı! İşte o anlar
Alev Alev Çelebi Kayabeyli kimdir gerçek adı nedir Cem Bender yaşı kaç?
Giresun'da şantiyeyi sel bastı! İş makineleri sürüklendi
İzmir'de NTV muhabiri anons çekerken bina yıkıldı! İşte o anlar
Alev Alev dizisi nerede çekiliyor hangi semtte çekimler yapılıyor?
Show TV Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi tam not aldı
Efsane cuma Teknosa indirimleri 2020 ne zaman başlıyor?