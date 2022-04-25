Menopoza girdin tövbe et mesajından sonra yine ifşa etti Nükhet Duru'dan kapak gibi ayar!

Son olarak Kanal D ekranlarındaki Şarkılar Bizi Söyler programına katılan usta sanatçı Nükhet Duru'ya gelen bir mesaj kızdırdı. Programdaki hal ve hareketlerini eleştiren takipçisi kantarız topunuzu kaçırında Nükhet Duru'dan TT olan bir yanıt geldi.