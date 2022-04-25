Menopoza girdin tövbe et mesajından sonra yine ifşa etti Nükhet Duru'dan kapak gibi ayar!
67 yaşında olan duayen sanatçı Nükhet Duru, sosyal medyada gelen bir mesajı ifşa etti. Kendisine çok şımarıksınız diyen takipçisine kapak gibi cevap verdi.
Son olarak Kanal D ekranlarındaki Şarkılar Bizi Söyler programına katılan usta sanatçı Nükhet Duru'ya gelen bir mesaj kızdırdı. Programdaki hal ve hareketlerini eleştiren takipçisi kantarız topunuzu kaçırında Nükhet Duru'dan TT olan bir yanıt geldi.
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Nükhet Duru, bir takipçisinin Instagram'dan gönderdiği hadsiz mesajı Twitter hesabından kapak bir cevapla yayınladı. Duru'ya kısa sürede destek mesajları yağdı.
Aynı zamanda duru güzelliğiyle de bizleri kendisine hayran bırakan Duru, zaman zaman da aktif kullandığı Instagram ve Twitter paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde yorum yaparken haddini aşan bir kullancıyı ifşa etmişti.
Sosyal medyada hadsiz yorumlara maruz kalan Nükhet Duru, şimdi de yine bir kullanıcının Instagram'dan attığı "Şımarık davranıyorsunuz" yazan mesajı yayınladı.