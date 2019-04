Menderes Türel ile Gürsel Tekin arasında "bankamatik memuru" tartışması

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medya hesabı twitterdan Antalya Büyükşehir Belediyesinin bankamatik memurlarıyla doldurulduğunu, yeni başkan Muhittin Böcek'in ise 4 bin bankamatik memurunun görevine son verdiği iddiasında bulundu.

İspata davet etti

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kendisini 4 bin kişiyi "bankamatik memuru" olarak çalıştırmakla itham ettiklerini öne sürdüğü CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek ile CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'i bu iddiayı ispata davet etti.

Gürsel'in o paylaşımları;

Bu 10 bin bankamatik memurunun millete maliyeti nedir?



SGK ile birlikte ortalama her birinin maliyeti 2500 TL ise



10 bin kişinin her ay maliyeti: 25 milyon.



Her yıl maliyeti: 300 milyon



5 yıllık maliyeti: 1 milyar 500 milyon!



Gönül belediyeciliği dedikleri bu!