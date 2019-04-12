Menderes Türel ile Gürsel Tekin arasında "bankamatik memuru" tartışması

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, "Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bankamatik memurlarıyla doldurulduğu iddiasına Antalya Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Menderes Türel, "4 bin bankamatik memurunun listesini vakit kaybetmeden açıkla" yanıtını verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medya hesabı twitterdan Antalya Büyükşehir Belediyesinin bankamatik memurlarıyla doldurulduğunu, yeni başkan Muhittin Böcek'in ise 4 bin bankamatik memurunun görevine son verdiği iddiasında bulundu.

İspata davet etti

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kendisini 4 bin kişiyi "bankamatik memuru" olarak çalıştırmakla itham ettiklerini öne sürdüğü CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek ile CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'i bu iddiayı ispata davet etti.

Gürsel'in o paylaşımları;

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @BocekMuhittin tam 4.000 bankamatik memurunun işine son verdi.



Adana'da bankamatik memuru sayısı yaklaşık 6.000



Sn. @ZeydanKaralar01 da bu kişiler için gerekeni yapacağını açıkladı.



CHP var, milletin sırtından geçinenlere geçit yok. pic.twitter.com/mskAlWYhsG — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) 11 Nisan 2019

Bu 10 bin bankamatik memurunun millete maliyeti nedir?



SGK ile birlikte ortalama her birinin maliyeti 2500 TL ise



10 bin kişinin her ay maliyeti: 25 milyon.



Her yıl maliyeti: 300 milyon



5 yıllık maliyeti: 1 milyar 500 milyon!



Gönül belediyeciliği dedikleri bu! — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) 11 Nisan 2019

İşte iddialara Türel'in cevabı;