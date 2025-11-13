BIST 10.629
Menajerinden şok teklif! Icardi bu yüzden takımdan ayrılabilir

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.

Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi kalan Mauro Icardi henüz sarı-kırmızılılarla yeni bir sözleşme imzalamadı.

Yeni mukaveleye imza atmadığı her gün hakkında ayrılık iddiaları çıkan deneyimli futbolcuyla ilgili Ali Naci Küçük, 343 YouTube kanalında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Küçük, Mauro Icardi'nin daha önce Inter formasıyla başarılar yaşadığı İtalya'ya menajeri Elio Pino tarafından önerildiğini öne sürdü.

Küçük'ün yaptığı açıklama şöyle:

"Elio Pino'nun İtalya Serie A'da Como kulübüne Icardi'yi teklif ettiğini duydum. Morata orada tutmadı, kötü bir dönem yaşıyor. 

