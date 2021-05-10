Menajerimi Ara Kefaret Survivor ve Çok Güzel Hareketler 2'ye reyting şoku! Zirve bakın kimin

Survivor 2021 yarışması hız kesmeden devam ediyor. İkinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen takımlar kıyasıya rekabet etti. Bir eleme adayının daha belli olduğu konseyde Acun Ilıcalı'nın konsey açıklaması olay olduğu Survivor'un yeni bölümü reytinglerde zirve yarışına ortak oldu.

İşte pazar günü reyting sonuçları...