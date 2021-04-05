Menajerimi Ara Kefaret Survivor Arıza Hercai'ye büyük şok! Reytingde zirve bakın kimin

Peride’nin temsil ettiği Selda Alkor ile Çınar’ın oyuncusu ve seslendirme sanatçısı yeni bir projeye hazırlanırken basında çıkan haberler herkesi derinden üzdüğü Menajerimi Ara'nın son bölümü reytinglerde yine ilk 10'a girmeyi başaramadı. Kanal yönetimi düşük reytingler sonrası sevilen dizinin fişini çekme kararı almıştı.