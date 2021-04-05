Menajerimi Ara Kefaret Survivor Arıza Hercai'ye büyük şok! Reytingde zirve bakın kimin
4 Nisan 2021'in reyting sonuçları Survivor, Kefaret, Hercai, Arıza ve Menajerimi Ara'yı hüsrana uğrattı.
Peride’nin temsil ettiği Selda Alkor ile Çınar’ın oyuncusu ve seslendirme sanatçısı yeni bir projeye hazırlanırken basında çıkan haberler herkesi derinden üzdüğü Menajerimi Ara'nın son bölümü reytinglerde yine ilk 10'a girmeyi başaramadı. Kanal yönetimi düşük reytingler sonrası sevilen dizinin fişini çekme kararı almıştı.
Küçük kızlarını Hazar'a emanet edip onlarla birlikte İstanbul'a giden Zehra'nın yanı sıra, Fırat ve Zeynep'te yanlarında yer aldığı Hercai reytinglerde bu hafta umduğu sonucu bulamadı.
Fulya temize çıkıp evine dönerken Sinan hapishaneden kaçırdığı Arzu ile birlikte Zafer’i aramaya başladığı Kefaret'in son bölümü reytinglerde yükselişe geçse de zirve yarışına katılamadı.
Ali Rıza ve Haşmet'in Burak’ın elde edeceği gücün önüne geçmenin yolunun sokaktakileri yanlarına çekmek olduğuna karar verdiği Arıza'nın son bölümü reytinglerde dibe çakıldı.