Menajerimi Ara Hercai Arıza çakıldı Kefaret Survivor'a büyük şok! Zirve bakın kimin oldu
7 Mart 2021'in reyting sonuçları Arıza, Menajerimi Ara, Kefaret, Hercai ve Survivor'u hüsrana uğrattı.
Arıza'nın son bölümünde Mithat, Balaban, Burak ve Murat’ın oluşturduğu ittifak ise yeni bir plan yaparak, Haşmet ve Ali Rıza’yı dize getirmeyi hedefledi. Heyecanın dorukta olduğu Arıza, geçtiğimiz haftaya göre düşüş gösterdi.
Barış'la Dicle arasında yaşanan romantik yakınlaşma onlar için yeni bir başlangıç gibi görünse de işleri o kadar kolay olmadı. Sevilen dizi reytinglerde gün değiştirmesine rağmen haftalardır ilk 10'a girmeyi başaramadı.
Sude yeni yuvasına alışmaya çalışırken Zeynep kızı geri alabilmek için hukuki bütün yolları denemeye karar verir ancak koruyucu anne olma başvurusu reddedildiği Kefaret'in dün akşamki bölümü seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Sevilen dizi reyting yarışında yükselişe geçse de zirve yarışına hala dahil olamadı.
Dilşah, Reyyan’ın Miran’dan gizlediği gerçeği öğrenmiş, elindeki belgeyi Reyyan’a koz olarak kullanmaya başladığı Hercai dün akşamki bölümüyle reytinglerde hüsrana uğradı. Geçen sezon zirve yarışında olan dizi bu yıl yükseliş gösteremedi.