Menajerimi Ara dizisine veda eden Canan Ergüder bakın neler yazdı kansere yakalanmıştı

Bu kötü haber yayılmadan önce ameliyat olduğunu dile getiren Ergüder, sağlık durumu hakkında şunları yazdı:

''Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım, niyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu.''