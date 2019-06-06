Menajeri açıkladı! Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu hakkında bilgi geldi
Uzun zamandır hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in doktorundan haber var. Ünlü şovmenin menajeri, yakın zamanda taburcu olabileceğini söyleyerek tarih verdi.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim'de evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra eski hastalığı kaçış sendromu tekrar nükseden Erbil'in menajeri Stelyo Pipis, şovmenin sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.
231 gündür tedavisi süren Mehmet Ali Erbil’in Ramazan Bayramı’nı da geçiriyor. Tedavi süresi boyunca sosyal medyadan hayranlarına sık sık iyi olduğunun haberini veren Erbil’in Stelyo Pipis, ünlü şovmenin son sağlık durumunu şu sözlerle ifade etti:
“Sağlık durumu şuan çok iyi. Fizik tedaviye iyi yanıt verdi. En fazla 1 ay içerisinde hastaneden çıkacak.”
Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Mehmet Ali Erbil'in doktoru Jan Klod Kayuka da "Mehmet Ali fizik tedaviye iyi yanıt veriyor. Kolları iyi duruma geldi. Ayaklarını atıyor ve yürüyor. Tabii ki uzun soluklu bir yürüyüş değil, kısa sürede yoruluyor ama durumu iyiye gidiyor.