Menajeri açıkladı! Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu hakkında bilgi geldi

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Mehmet Ali Erbil'in doktoru Jan Klod Kayuka da "Mehmet Ali fizik tedaviye iyi yanıt veriyor. Kolları iyi duruma geldi. Ayaklarını atıyor ve yürüyor. Tabii ki uzun soluklu bir yürüyüş değil, kısa sürede yoruluyor ama durumu iyiye gidiyor.