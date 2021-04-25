Memurluğun ardından 250 bin TL harcayıp Ağrı'da bu işe başladı! Özel müşterilere gönderiyor
Yıllarca memurluk yapan Besim Üregil, emekli olduktan sonra köyüne döndü. Üregil, yeni kurduğu işle paraya para demiyor
Ağrılı Besim Üregil, memurluktan emekli olduktan sonra memleketine dönerek, Hamur ilçesine bağlı zengin bitki örtüsüne sahip Yukarı Deredibi köyüne yerleşti. Üregil, hiçbir destek almadan kendi imkanlarıyla çiftlik kurdu.
Otomatik yemleme ve sulama sistemlerinin olduğu çiftliği kısa sürede kurarak hayata geçiren Üregil, satın aldığı 1000 tavuk ile de yumurta üretimine başladı.
Üregil, havaların güzel olduğu zamanlarda tavukları dışarı çıkarıp doğal ortamda beslenmelerini sağladı.
Üregil, günde ürettiği ortalama 900 yumurtayı il merkezi ve ilçelerdeki iş yerlerine satarak vatandaşların organik yumurta tüketmesini sağlıyor.